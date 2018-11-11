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Son dakika: Balıkesir’de uçak düştü iddiası! Ekipler seferber edildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir uçağın düştüğü ihbarı üzerine ilçe jandarma ve itfaiye ekiplerince bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Mehmet ANDAÇ
android-time 20:14
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir uçağın düştüğü ihbarı üzerine ilçe jandarma ve itfaiye ekiplerince bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 18:00 sularında Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yetkililere bir uçağın düştüğü ihbarı yapıldı. Konu araştırılmaya başlanırken, ilçe Jandarma ve İtfaiye ekipleri arama çalışmalarına başladı. Öte yandan uçağın düştükten sonra çekildiği iddia edilen bir görüntüde sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kim tarafından çekildiği bilinmezken, arka fonda “düştü” şeklinde sesler geldiği görüldü.

Balıkesir Valiliği ve ilçe kaymakamlık yetkilileri ise, kendilerine uçak düştüğü şeklinde kolluk kuvvetlerinden bir bilgi ulaşmadığını belirtek, söylenti ve görüntüleri doğrulamadı.

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Son güncelleme: android-time 22:2411.11.2018
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