Mina Başaran kimdir? Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran kimdir?

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden bir özel jetin İran'ın dağlık bölgesinde düştüğü haberi ile tüm Türkiye sarsıldı. Uçağın Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın olduğu ve kızının da jetin için de olduğu ortaya çıktı. Olayın detaylarını araştıran vatandaşlar Hüseyin Başaran ve Mina Başaran kimdir sorularını sormaya başladı. Mina Başaran 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan Mina Başaran ülkemizin gelecek vaad eden isimleri arasındaydı..

Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın ve 7 arakadaşın da aralarında bulunduğu uçağın Başran Holding’e ait olduğu bildirilen uçağın düşmesi Türkiye’yi sarstı. 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği ve Başaran Holding'e ait uçakta bulunan kişilerin isimleri belli oldu. Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın bekarlığa veda partisinden dönerken yaşanan acı olayda hayatını kaybeden diğer isimler de belli oldu.

UÇAKTAKİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Uçaktaki yolcuların Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay bulunduğu belirtilirken kaptan pilotun Beril Gebeş olduğu açıklandı. Mina Başran arkadaşlarından ünlülerin tasarımcısı olarak bilinen Liana Hananel de bulunuyor.

Sinem Akay’ın Casa di Denim markasının kurucusu olduğu belirtilirken, Ayşe And’ın klinik psikolog, Burcu Urfalı’nın Bug Uniform’un kurucusu olduğu ve kurumlara üniforma tasarladığı öğrenildi.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Acı olayla hayatını haybeden Mina Başaran ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanıyordu, 28 yaşındaydı. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyordu. 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

Mina Başaran (@minabasaran)’in paylaştığı bir gönderi ( Mar 8, 2018 at 6:18öö PST )

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

Trabzon doğumlu olan Hüseyin Başaran, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bir dönem Trabzonspor Asbaşkanlığı yapan Hüseyin Başaran evli ve 2 çocuk sahibidir. Başaran Yatırım Holding, şuan üçüncü kuşak temsilcisi olan Hüseyin Başaran tarafından yönetilmektedir. İlk olarak fındık ticareti ile faaliyetine başlayan Başaran Entegre, kısa sürede Türkiye'nin önde gelen entegre fındık işleme tesisine sahip olmuştur. Günümüzde Gıda'nın yanı sıra Yatçılık, Finans, İnşaat, Turizm, Havacılık, Çimento ve Enerji olmak üzere farklı sektörlere de yatırımlarına devam eden Başaran Holding, Hüseyin Başaran'ın Başkanlığında; Ramada Resort Bodrum ve Ramada Plaza Trabzon ile turizm yatırımları gerçekleştirmiştir.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDEN DÖNÜYORLARDI

İran'dan gelen üzücü kaza haberi Türkiye'yi yasa boğdu… Kazadan yaklaşık 1 saat sonra uçağın Başaran Holding'e ait olduğu ve uçakta bulunan 3'ü mürettebat toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçakta bulunanların ise Dubai'ye bekarlığa veda partisine gittiği ortaya çıktı.





Uçakta bulunan Hüseyin Başaran'ın kızı Mina'nın bekarlığa veda partisi düzenlediği ve 7 arkadaşıyla birlikte hafta sonunu Dubai'de geçirdiği belirtildi. Metgraf Matbaacılık'ın sahibi Murat Gezer'le nişanlı olan Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisine Dubai'ye gittiği öğrenildi.

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