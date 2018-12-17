Bu fakültede her öğrenciye 1 profesör düşüyor

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde öğrenim gören sadece 9 öğrenci olduğu Sayıştay raporlarında tespit edildi. Fakültede 10'u profesör olmak üzere 41 akademik toplam 70 personel görev yapıyor. Sayıştay'ın 'fakültenin atıl durumda olduğunu' belirtmesine rağmen yönetimin ise 'verilen kontenjan azlığından öğrenci sayısının az olduğunu ileri sürdüğü' ortaya çıktı.

Sinop Su Ürünleri Fakültesi, 1984–1985 Eğitim-Öğretim yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yüksek okul olarak eğitim ve öğretime başladı. Daha sonra Sinop'a nakledilen yüksekokul, 1992 yılında fakülteye dönüştürüldü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitim-öğretime devam ederken, 29 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Sinop Üniversitesi'ne bağlandı. Ancak, zamanla fakültenin öğrenciler tarafınan tercih edilmesi azaldı. Hatta son yıllarda hiç tercih edilmemeye başlandı.

SAYIŞTAY: FAKÜLTE ATIL DURUMDA

Sayıştay tarafından 2017 yılı için hazırlanan raporda fakültenin atıl durumda olduğu belirtildi. Raporda sadece 34 öğrencinin kayıtlı olduğu ancak aktif olarak derslere devam eden öğrenci sayısının 9 olduğu belirtildi.

Raporda; 3'üncü sınıfa kayıtlı öğrencinin bulunmadığı ve fakülteyi 2015-2016 yılları arasında tercih eden olmadığı vurgulandı. Ayrıca raporda, fakültenin eğitim amacına hizmet etmediği ileri sürülerek, “10’u profesör olmak üzere 41 akademik, 29 idari olmak üzere toplam 70 personele karşın, toplamda 34 öğrenci ile hizmet verdiği, fiilen 9 öğrencinin devam eden öğrenci statünde olduğu; 1. sınıfta 4, 2. sınıfta 3, 4. sınıfta 2 öğrenci bulunurken 3. sınıfta kayıtlı öğrenci bulunmamaktadır. Yıllar itibariyle öğrenci tercih dönemleri incelendiğinde fakültenin devam etmesinde ısrarın anlamlı olmadığı kamu yararının ortadan kalktığı aşikârdır” ifadelerine yer verildi.

ÜNİVERSİTE KONTENJAN AZLIĞINA BAĞLADI

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ise Sayıştay'a gönderdiği yanıtta, fakültenin atıl durumda olmadığını iddia ederek araştırmalarına devam ettiğini önemli akademik çalışmalar yaptığını ve devam eden projeler olduğunu belirtti. Fakültenin 600 yakın bilimsel yayın olduğu ileri süren üniversite yönetimi, “Fakültenin önceki yıllara oranla öğrenci sayısındaki azalış fakültemize verilen kontenjanlarla ilgili olup, 2015-2016 yılında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler dışında kalan diğer tüm Su Ürünleri fakültelerinde olduğu gibi fakültemize de öğrenci kontenjanı verilmemiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 10 kontenjan verilmiş olup, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için 20 öğrenci talebimiz olmuştur.” diye cevap verdi.