Dev ikramiye sahibini bekliyor! Milli Piyango 10 Mart Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı!

10 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerinde bu hafta Sayısal Loto sonucu belli oldu. İki haftadır devreden Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 4 milyon olarak ilan edilmişti. Bu hafta büyük ikramiye ne kadar oldu? İşte 10 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...

MPİ Sayısal Loto iki haftadır devredince vatandaşlar bayilere koştu, kuponları doldurdu. Şimdi ise merakla beklenen dev ikramiyeyi kimin kazanacağı… Milli Piyango İdaresi 10 Mart Sayısal Loto büyük ikramiye tutarı olarak 5 milyon 954 bin TL belirledi. Sayısal Loto oyununda 6 tutturma ihtimali 13 milyon 983 bin 816’da 1… İşte 10 Mart Sayısal Loto sonucu…

10 MART SAYISAL LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi, internet üzerinden canlı yayınla saat 21.15’te Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı. İşte haftanın şanslı numaraları…

3, 15, 20, 26, 28, 35



GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

10, 21, 25, 38, 41, 46

HAFTANIN ŞANS OYUNLARI SONUÇLARI

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SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4'üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15’te açıklanıyor.