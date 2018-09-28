Feto’yu ABD’de ziyaret eden AKP’li Demirkıran başkan yardımcısı oldu

AKP’den bir heyet 2012’de Fetullah Gülen’i Amerika’daki çiftliğinde ziyaret etmişti. O heyette 12 AKP milletvekili vardı. 5’i AKP’den tekrar vekil seçildi. Biri müdür yapıldı. Biri FETÖ’den aranıyordu. Bir atama daha oldu. Siirt eski Milletvekili Demirkıran, AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı’na getirildi...

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele her alanda sürüyor. Ancak yapılan bazı atamalar ise kafaları karıştırmaya devam ediyor. Neden mi? Çünkü, 2012 yılında ABD'ye giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşen, beraber ikindi namazı kılan ve hatıra fotoğrafı çektiren 12 milletvekilinden biri daha parti yönetimine getirildi. Mustafa Hamarat'ın (Ordu eski Milletvekili) Genel Sekreter Yardımcısı olmasından sonra Siirt eski Milletvekili Afif Demirkıran da Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı'na yeniden atandı. Demirkıran'la birlikte bu göreve Meryem Göka, Sena Nur Çelik, Emre Ete, Mehmet Ceylan, Zafer Sırakaya ve Burhan Kayatürk getirildi. Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, yardımcıların genel başkanın onayıyla belirlendiğine dikkat çekti.

5'İ MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Pensilvanya gezisine katılan ve o tarihte milletvekili olan 12 isimden 5'i (İlknur İnceöz, Osman Ören, İsmail Tamer, Vedat Demiröz ve Bayram Özçelik) yeniden milletvekili seçildi. Kayseri eski Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, FETÖ firarisi olarak kaçak durumda. Giresun eski Milletvekili Adem Tatlı ise Tarım Bakanlığı'na bağlı Tareks'e genel müdür oldu. AKP Grup Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan da aynı görevine devam ediyor. 2012'deki Pensilvanya ziyareti, dershane ve MİT krizi sonrası gerçekleşmişti. AKP'li milletvekilleri, Boston şehrinde Gülen cemaati tarafından organize edilen Kültür Günleri programına katılmış, daha sonra da Pensilvanya'ya geçip Gülen'i ziyaret etmişti.