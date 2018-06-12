Füraya Koral kimdir? Google unutmadı! İlk profesyonel kadın seramik sanatçımız Doodle oldu…

Füraya Koral kimdir? sorusu bu sabah Google' giren pek çok insan tarafından büyük merakla araştırıldı ve bugün Türkiye'nin gündemine düştü. Google çeşitli önemli günleri andığı Doodle'larına bir yenisini daha ekledi ve Füreya Koral Doodle oldu. Füreya Koral'ın hayatı ve yaptıkları hakkında bilgi almak isteyenler ise internet üzerinde Füreya Koral kimdir sorusunu sormaya başladı. İşte Füreya Koral'ın başarılarla dolu hayat hikayesi...

Google unutmadı! İlk profesyonel kadın seramik sanatçımız Füraya Koral kimdir? Gelişkin tekniğiyle seramik sanatına önemli katkılarda bulunan Füreya Koral Doodle oldu. Füreya Koral doğum günü sebebiyle Doodle olurken birçok kişi Füreya Koral’ın hayat hikayesine dair ayrıntıları merak etmeye başladı. İşte ilk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısı Füreya Koral’ın hayatı…

FÜREYA KORAL KİMDİR?

Füreya Koral İstanbul’da doğdu. Babası Emin Paşa idi. 1927’de Notre Dame de Sion Kız Lisesi’nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam etti. Dönemin ünlü Macar keman virtüözü, sonradan Füreya’nın teyzesi Aliye Berger ile evlenecek olan, Charles Berger’den özel keman dersleri aldı. 1940-1944 arasında müzik eleştirileri yazdı, çeviriler yaptı.

İkinci evliliğini o zaman milletvekili olan Kılıç Ali ile yaptı ve Ankara’ya yerleşti. Bu evlilik sırasında tüberküloz’a yakalandı. İsviçre’de Leysen’de sanatoryumda tedaviye gitti. Burada iken Londra’da bulunan teyzesi Fahrelnissa Zeid, vaktini verimli geçirmesi amacıyla ona sanatla uğraşma materyalleri gönderdi. Bunlar arasında bulunan seramikçilik alet ve materyali dolayısıyla ilk defa seramikçiliğe ciddi bir uğraş olarak başladı.

1947’de Lozan’da seramik çalışmalarına başladı. Ardından tanınmış Fransız seramikçi Serré’nin desteği ile, Paris’te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını sürdürdü. İlk seramik ve taşbaşkı sergisini 1951’de Paris’te açtı. Aynı yıl yurda döndü, Maya galerisinde yapıtlarını sergiledi. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sergilere katıldı, ödüller aldı.

Füreya Koral, 26 Ağustos 1997'de 87 yaşında İstanbul’da öldü.



SOYUTTAN GERÇEKÜSTÜNE UZANAN ANLATIM

Füreya Koral, soyuttan gerçeküstüne uzanan ve zaman zaman yerelliğe ağırlık veren bir anlatım çeşitliliği içinde seramik panolar, üç boyutlu yapıtlar, vazo, tabak gibi günlük yaşamda kullanılacak ürünler gerçekleştirmiştir. Özellikle çinicilik konusundaki bilgisi ve yetkin işçiliği yapıtlarında Doğu ve Batı sanatını başarılı bir biçimde birleştirilmesine olanak vermiştir.

Özellikle duvar dekorasyonu, pano ve şömine üstüne çalışmalar yaptı, 1960 yılında da Ankara’daki bir otel için büyük bir pano yaptı. Sanatçının diğer eserleri arasında, 1963 yılında Ankara’da Ulus Çarşısı’na, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’na, 1966 yılında İstanbul’da Ziraat Bankası’na, 1969 yılında İstanbul Divan Oteli’ne yaptığı panolar sayılabilir. 1951'den günümüze kadar yurt içinde ve dışında 32 sergi açtı. Eserleri Paris’teki Salon d’Octobre, Meksiko’daki Modern Sanat Müzesi, Prag’da Napstkovo Müzeum, Washington’da Smitshonian Institute ve Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki galerilerde sergilendi.



ULUSLARARASI ÖDÜLLER ALDI

1955 yılında Cannes Milletlerarası Sergisinde gümüş madalya, 1962 yılında Prag Milletlerarası Sergisinde altın madalya kazandı. 1967 yılında İstanbul’da düzenlenen Milletlerarası Seramik Sergisinde de gümüş madalya aldı. Ayrıca Washington Smithsonian Enstitüsü’nden ödül ve Fransa’daki Vallauriş bienalinden onur diplomasi aldı. Koral, 1981’de Kültür Bakanlığı ödülü, 1986’da Sedat Simavi Vakfı Plastik Sanatlar Ödülü’nü de layık görüldü.