Hürriyet satıldı

Demirören, Doğan Grubu’nun medya şirketlerini satın aldı. Hürriyet, Posta, CNN Türk ve Kanal D’nin de aralarında bulunduğu kuruluşlar el değiştirdi.

Türk medyasının önde gelen gruplarından Aydın Doğan'ın Onursal Başkanlığı'nı yaptı Doğan Holding, daha önce Vatan ve Milliyet gazeteleri için masaya oturduğu Erdoğan Demirören ile bu kez tüm medya kuruluşlarının satışı konusunda anlaştı. İki grup arasında gerçekleşen görüşmeler sonunda 1 Mayıs'ta 70'inci yaşını kutlamaya hazırlanan Hürriyet Gazetesi'nin de yer aldığı, Doğan Grubu'na ait tüm medya kuruluşları 1.2 milyar dolarlık (dünkü dolar kuru ile 4.7 milyar TL) bedel ile Demirören Grubu'na satıldı. Doğan Şirketler Grubu bünyesinde, Hürriyet Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News gazeteleri yer alırken, Doğan Burda Grubu bünyesinde aralarında Ekonomist, Capital gibi dergilerin de yer aldığı 20 aylık ve 7 özel süreli derginin yanı sıra çeşitli periyotlarda toplam 80 yayın bulunuyor.Grubun ayrıca TV alanında, CNN Türk, Kanal D yer alırken, Blu TV ve DSmart ile dijital yayın platformları yer alıyordu. Ayrıca yayın dağıtım şirketi Yay-Sat da Demirören Grubu'na satılmış oldu.

ALMAN ORTAK ÇIKIŞ SİNYALİ VERMİŞTİ

2006'da Doğan Yayın Holding, sahibi olduğu Doğan TV'deki hisselerinin yüzde 25'ini Alman medya devi Axel Springer'e satmış ve karşılığında 375 milyon Euro almıştı. 2008 yılında ise Springer Doğan TV hisselerinin yüzde 25'inin yüzde 5.1'ini Doğan Yayın Holding'e satmış, karşılığında 47 milyon Euro'ya denk gelen yüzde 10'a yakın Doğan Yayın Holding hissesi almıştı. Bild, Welt ve Fakt gibi yayınları bünyesinde bulunduran Axel Springer CEO'su Mathias Doepfner, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki gelişmelerin ‘endişe verici' olduğunu ve basın özgürlüğünün ‘çiğnendiğini' söylemişti. Doepfner, Doğan Yayın Holding'de kalan paylarını 2022'ye kadar kademeli olarak satacaklarını açıklamıştı. Bu arada Hürriyet Gazetecilik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, satılan kurumların bağlı olduğu yurtdışı faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Neler satıldı?

Hürriyet, Posta, Fanatik, Kanal D, CNN Türk, Doğan Kitap, Blu TV, DSmart, Yay-Sat, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Egmont, Doğan Dağıtım, Doğan Media International, Doğan Haber Ajansı (DHA), tv2, Dream TV, Dream Türk, Radyo D, Slow Türk, CNN Türk Radyo, D Productions, Doğan Music Company (DMC), hurriyet.com.tr, posta.com.tr, fanatik.com.tr, hurriyetdailynews.com, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. ve aralarında Atlas, Auto Show, Burda, Capital, Ceo Life, Ekonomist, Elele, Elle, Yacht Türkiye'nin de bulunduğu Doğan Burda bünyesindeki 80 dergi de satıldı.

Hisseler hızlı yükseldi

Doğan Medya Grubu'nun, Erdoğan Demirören'in başkanlığını yaptığı Demirören Grubu'na satıldığı haberlerinin ardından Doğan Holding'e ait şirket hisselerinde sert yükseliş yaşandı. Borsa İstanbul'da işlem gören Doğan Holding hisseleri, satış haberinin ardından hareketlendi. Grubun hisselerinin yüzde 19'dan fazla yükselmesinin ardından otomatik devre kesiciyle işlemleri durdu. Doğan Holding hisseleri günü yüzde 19.18 yükselişle 0.87 liradan tamamladı. Hürriyet Gazetecilik hisseleri de yüzde 19'u aşan yükselişten sonra devre kesiciler çalıştı. Hisseler günü yüzde 19.42 yükselişle 1.23 liradan kapattı. Borsanın açılışında hisse fiyatı 2.83 lira seviyesinde olan Doğan Gazetecilik hisseleri ise günü yüzde 19.79 primle 3.39 liradan tamamladı. Doğan Burda hisseleri ise günü yüzde 19.94 primle 3.97 liradan kapattı.

70'inci yılını yeni patronla kutlayacak

Medyanın amiral gemisi olarak kabul edilen Hürriyet Gazetesi, 1 Mayıs 1948 yılında Sedat Simavi tarafından kurulmuştu. 1994 yılında Doğan Holding tarafından satın alınan gazete, ortalama 320 bin adetlik tiraj ile en çok satan gazetelerin başında geliyordu. Gazete 1 Mayıs'ta 70 yaşına giriyor. 1979'da Karacan ailesinden aldığı Milliyet'le basın sektörüne giren, 1994'te Simavi ailesinden Hürriyet grubunu satın alarak Türkiye'nin en büyük medya grubunun sahibi olan Aydın Doğan, 40 yıldır kesintisiz medya sektöründeydi.

10 yılın en büyük el değiştirmesi

Medya sektörü son 10 yılda 2 büyük el değiştirmeye daha şahit oldu. Ciner Yayın Holding'in sahibi Turgay Ciner tarafından Dinç Bilgin'den satın alınan, aralarında ATV televizyonu, Sabah, Takvim, Günaydın, Yeni Asır ve Pas Fotomaç gazeteleri ile dergilerin de yer aldığı 18 yayın kuruluşu 2008'de 1.1 milyar dolara Çalık Grubu'na satılmıştı. 2011'de ise Doğan Yayın Holding'in bünyesinde bulunan Milliyet ve Vatan gazeteleri, toplam 73 milyon 960 bin dolar karşılığında Demirören ve Karacan Grubu'nun ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.'ye satılmıştı.