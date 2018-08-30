Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul polisi FETÖ'ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Bylock kullanıcısı oldukları belirtilen 25 kadının yakalanması için 5 ildeki adreslere baskın yapıldı.

Habip ATAM
android-time 14:42 30 Ağustos 2018
Haberler Gündem
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
İstanbul polisi FETÖ'ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Bylock kullanıcısı oldukları belirtilen 25 kadının yakalanması için 5 ildeki adreslere baskın yapıldı.

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı bazı şüphelileri belirledi. Şüphelileri takibe alan ekipler 25’i de kadın olan örgüt üyelerinin gerçek kullanıcı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Ekipler; İstanbul, Ankara, Adana, Batman ve Gaziantep’te belirlenen adreslere baskın düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin gözaltına alma işleminin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’da yakalanan 9 şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Son güncelleme: android-time 14:4530.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar