İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul polisi FETÖ'ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Bylock kullanıcısı oldukları belirtilen 25 kadının yakalanması için 5 ildeki adreslere baskın yapıldı.

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı bazı şüphelileri belirledi. Şüphelileri takibe alan ekipler 25’i de kadın olan örgüt üyelerinin gerçek kullanıcı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Ekipler; İstanbul, Ankara, Adana, Batman ve Gaziantep’te belirlenen adreslere baskın düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin gözaltına alma işleminin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’da yakalanan 9 şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.