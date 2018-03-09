İstanbul’un erguvan otobüsleri bugün kontak kapatıyor

İstanbul Otobüs A.Ş.’nin erguvan otobüsleri, bugün kontak kapatma eylemi yapacak. İstanbul’da toplam 900 civarında erguvan otobüs var...

İstanbul Özel Halk Otobüsü sahipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığını belirterek önceki gece 15 Temmuz Şehitler Makamı önünde bir araya geldi.

Erguvan Otobüs İşletmecileri her ay otobüs başına 15 bin TL zarar ettiklerini ve bugünden itibaren kontak kapatacaklarını açıkladı.

Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılacak. Eylem Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsarken, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu yakasındaki 300'ün üzerinde otobüsün hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

54 TANESİ İFLAS ETTİ

2.60 TL'lik biletin sadece 1,40 TL kuruşunun kendilerine verildiğini söyleyen Başkan Çetin, sozcu.com.tr'ye yapştığı açıklamasında, “Biz 2011 yılında 460 işletmeci bu otobüsleri aldık ancak 54 tanesi iflas etti bıraktı. Biz sürekli zarar ediyoruz. Belediyeden görüşecek bir muhatap bile bulamadık. Özel halk otobüsü işletmecileri, belediyeden alınan ücretlerin, taşıma ve yakıt masraflarının çok altında kalması nedeniyle, iflas aşamasına gelinmiştir.” dedi.

HER GÜN ZARAR EDİYORUZ

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin açıklamasının devamında; Her şeye zam geliyor en azından benzin litre fiyatı 2011 yılında ne kadardı şimdi ne kadar? Biz artık kar etmeyi bırakın bildiğiniz her gün zarar ediyoruz. Bu yüzden de halkımızdan özür dileyerek cuma günü kontak kapatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILIR’

İETT’den yapılan açıklamada işletme sahipleri ile yapılan sözleşme gereğince kontak kapatma gibi bir haklarının olmadığı ve vatandaşın mağdur olmaması için gerekli önlemin alındığını belirtti. Ayrıca işletme sahipleri hakkında soruşturma açılacağı da belirtildi.

İşte o açıklama…

HÜKÜMLERİ YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜLER

“İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecileri 07.03.2018 günü saat 22.30’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde eylem yaparak Cuma günü kontak kapatacakları yönünde basın açıklaması yapmışlardır. Bilindiği üzere söz konusu taşımacılar İdare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazanmışlardır. Taşımacılar, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlüdürler.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi yapılması planlanan eylem, sözleşmenin “Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmak” hükmü kapsamında değerlendirilecektir. Bununla beraber, İETT olarak toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır. Eylem olması halinde İstanbullular toplu ulaşımda sorun yaşamayacaktır.”

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.