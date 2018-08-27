‘Kendi kağıdımızı üretmeliyiz’

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, gazete ve kitap kağıdının tamamını ithal eden Türkiye'de, basının ve yayınevlerinin kur krizi nedeniyle ayakta kalma savaşı verdiğini söyledi.

Sektördeki krizin kültürel yaşama olumsuz yansıdığını ve en çok yerel ve muhalif basının etkilendiğini vurgulayan Akın, “Türkiye yeniden kağıdını kendisi üretir hale gelmediği sürece basın özgürlüğü ve bağımsızlığından da söz edilemez'' dedi.

Akın, ithal edilen kâğıda erişim sağlamakta zorlanan gazetelerin yayınlarına ara verdiğini, yayıncıların da çeviri kitaplar için kur üzerinden ödenen telifler ile yüksek vergilerden kaynaklı sorun yaşadığını belirterek, “2002 yılında iktidara gelen AKP hükümetleri durmaksızın özelleştirme ile milletin mallarını sattılar. Fabrikaları kapattılar, sonuçta üretmiyor, ithal ediyoruz. Tarımda, enerjide, teknolojide, gıdada, otomotivde olduğu gibi kağıt sektöründe de ithalatçıyız” dedi.

KDV YÜZDE 1 OLMALI

Türkiye yeniden kağıdını kendisi üretir hale gelmemesi durumunda bağımlılığın kültürel yaşama olumsuz etki edeceğini vurgulayan Ahmet Akın, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Kitaplardaki katma değer vergisi yüzde 1’e çekmek kısa vadede bir nebze nefes aldıracaktır. Yayıncılık sektörü vadeli çalışan bir sektördür. Dağıtılan kitapların vergileri de peşin ödeniyor. Bu sistem de değiştirilmelidir. Kağıtta dolar kuru sabitlenmelidir. Gazetelerin bağımsız bir yayın yapabilmesi için kağıt sübvansiyonu yapılmalıdır''

SEKA KRİZİ

Albayrak firmasının 2003 yılında piyasa değeri 52 milyon dolar olan Balıkesir SEKA’yı Özelleştirme İdaresi’nden 1,1 milyon dolara satın aldığını da belirten Akın ‘'Satışı geçersiz kılan 6 mahkeme kararına rağmen Albayraklar fabrikayı iade etmedi. Hukuka rağmen Balıkesir SEKA işgal edildi. Değerinin 50’de biri fiyata ve yok pahasına satılan Balıkesir SEKA bu ülkeniz can damarlarından biriydi. Balıkesir SEKA bugün faaliyette olsaydı, yaşanan krizden bu derece etkilenilmezdi. Döviz artışı bu derece basını vurmazdı. Balıkesir SEKA Balıkesirlilere iade edilmelidir'' dedi.