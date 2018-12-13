Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştü ardından DİSK’i ziyaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ismi CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından İmamoğlu'nun yanından ayrılan Kılıçdaroğlu DİSK'e geçti. CHP lideri İmamoğlu ile yaptığı görüşme için "Bizim açımızdan her ziyaret önemlidir" dedi. Ziyarete ilişkin 'sıcak kareler' ise Beylikdüzü Belediyesi tarafından basına servis edildi. Ziyaret "CHP'de adaylık yarışı bitti. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olacak" şeklinde yorumlandı.

(Ziyarete ilişkin görüntü, belediyenin basın bürosu tarafından ‘sessiz’ olarak servis edildi)



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki evinde kahvaltı eşliğinde yapılan görüşmede yerel seçim çalışmalarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da yer aldığı görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Kılıçdaroğlu, görüşme sonrasında gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ziyarete ilişkin fotoğraflar Beylikdüzü Belediyesinin basın bürosu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

DİSK’İ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından DİSK’in (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Beşiktaş’taki genel merkezine geldi. Ziyarette konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, son günlerde gündemde olan asgari ücret tartışmasına değinerek; “Türkiye'de işçiler gerçekten son derece zor yaşam koşullarıyla baş etmeye çalışıyor. Asgari ücretin belirlenmesi sürecini devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşme olarak görüyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile asgari ücret ve işçi sıkıntılarını konuştuklarını söyleyen Çerkezoğlu, görüşmeyle ilgili şöyle konuştu: “Türkiye'nin içine girdiği bu derin ekonomik sürecinde de ücretlerimizin giderek azaldığı, çalışma koşullarımızın kötüleştiği, işsizliğin her gün daha da fazla artarak artık neredeyse her evde bir işsizin olduğu süreçte emeğin haklarını koruma mücadelesinin biz aynı zamanda memleket meselesi olduğunu düşünüyoruz. Bu ülkenin geleceğini, bu ülkenin emekçilerinin hakkını, hukukunu ve Türkiye'nin geleceğini ve demokrasiyi yeniden kurmak için verdiğimiz bu mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ziyaretive yanımızda oluşları önemli.”

TREN FACİASI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sabah erken saatlerde Ankara'da yaşanan tren kazasına değinerek; “Ankara’da yaşanan tren kazasında 9 vatandaşımız hayatını yitirdi. Çok sayıda yaralılar var. Başta meclis başkan vekilimiz ve Ankara milletvekilleri olmak üzere olay yerinde ilk incelemeleri yaptılar. Sabah telefonda bazı bilgiler aktardılar. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.” dedi.

DİSK'in Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu seçildikten sonra ziyaret edemediğini ve asgari ücretle ilgili konuşmak için geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Asgari ücretin yoğun olarak tartışıldığı bu süreçte kendisini ziyaret ettim. Türkiye'nin sorunlarını, işçilerin, sendikaların sorunlarını konuştuk. Gerçekten de asgari ücret konusunda sendikaların, özellikle DİSK'in gösterdiği duyarlılığı biz de aynen yaşıyoruz. 2019 bütçe görüşmeleri sırasında açıklama yaptım. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret 1 Ocak 2019 tarihiyle net 2 bin 200 lira olacak. Aynı şekilde yeni kazanacağımız belediyelerde ise Ocak-Mart arasındaki asgari ücret farkını da yine Nisan ayında işçilere ödeyeceğiz. CHP olarak bu toplumun ezilen kesimleri varsa biz onların yanındayız. Biz bugün asgari ücreti konuşuyoruz ama 1 milyon 700 kişi asgari ücretin altında ücret alıyor. Ve bunlar bir aile geçindiriyorlar.” dedi.

“YENİ KAZANDIĞIMIZ BELEDİYELERDE HİÇBİR İŞÇİMİZİN İŞİNE SON VERMEYECEĞİZ”

Mart ayında gerçekleştirilecek olan seçimlerde yeni kazanılan belediyelerde hiçbir işçinin işine son verilmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin sorulması üzerine, “Bizim açımızdan her ziyaret önemlidir ” dedi. Kılıçdaroğlu; 31 Mart 2019 seçimlerindeki aday belirleme sürecini için ise şöyle konuştu: “Süreç gayet iyi gidiyor. İstanbul’u Allah’ın izniyle alacağız ve İstanbul’u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden biri haline getireceğiz. Kimliği öyle ama kişiliğinde büyük bir zafiyet yaşandı. Dolayısıyla İstanbul’a ihanet edildi.Her seferinde söylüyorum İstanbul’un göğsüne saplanan o ihanet hançerini çekip çıkaracağız.”

SURİYE’DEKİ TERÖR OPERASYONUNA İLİŞKİN

Fırat’ın Doğusuna yapılacak operasyonun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Biz Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alması gerektiğinin bilincindeyiz. Türkiye, Ortadoğu’da kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Orada oluşabilecek terör unsurlarına karşıda Türkiye’nin dikkatli bir politika izlemesi lazım. Türkiye’nin çıkarları gerektiriyorsa her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir” diye konuştu.