Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

THY'ye ait Trabzon- Ankara seferini yapacak 13.45 uçağının klimalarının bozuk olması üzerine yolcular isyan etti.

Uçağın klima sisteminin çalışmamasından ötürü ‘boğuluyoruz’ diye bağıran yolcuların bir çoğu sıcaktan fenalık geçirdi. 200'ü aşkın yolcusu bulunan uçak pist başından geri dönerek, yolcularını tahliye etti.

UÇAK HAVALANMADAN GERİ DÖNDÜ

THY’nin Trabzon-Ankara seferini yapacak 13.45 uçağına binen yolcular, valizlerini yerleştirdi. Sıcaktan bunalan yolcular görevli hosteslerden klimaların çalışmadığını belirterek, yardım istedi. Bir süre uçak pist başı yapmak üzere harekete geçti. Bu sırada klimaların çalışmaması üzerine isyan eden yolculardan bazıları fenalık geçirirken, bazıları da ‘boğuluruz’ diye bağırmaya başladı. Uçağın kaptan pilotu, klimaların arıza yaptığı fark edince, uçağı yeniden aprona çevirdi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Airporthaber’in haberine göre, yolcular kapıları açık olan uçaktan inmek istedi. Kısa süreli yaşanan tartışmanın ardından yolcular uçaktan inerek, apronda beklemeye başladı. Bu sırada bazı yolcular, ‘boğuluyoruz’ diye bağırırken, fenalık geçiren yolcular için aprona ambulanslar girdi. Ambulansların müdahale ettiği yolcuların tamamı dış hatlar terminaline alındı. Yolcular burada beklemeye başladı.