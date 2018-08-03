Milli mücadelenin simgesi bulundu

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğraflarının yer aldığı, 100 yıl önce sadece 10 adet bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişinden birisi Samsun'da ortaya çıktı. Koleksiyoncu Mesut Pektaş'un bulduğu ve sergilenmesi şartıyla bağışladığı afiş Kent Müzesindeki yerini aldı. Koleksiyonerlerin elinde olduğu sanılan diğer 9 afişin akibeti ise bilinmiyor.

1919 yılında Milli Mücadele döneminde sadece 10 tane basılan Kurtuluş Savaşı’nın ilk propaganda afişi olan ‘İslam’ın Halaskârları’, koleksiyoncu Mesut Pektaş tarafından Samsun’da Kent Müzesine bağışlandı.

Üzerinde Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğraflarının yer aldığı, 99 yıllık renkli taş baskı ‘İslam’ın Halaskârları’ adlı afiş, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Samsun Kent Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Afişin başlığında Osmanlıca ‘Halaskâran-ı İslam’ (İslam Kurtarıcıları) ibaresi bulunuyor. Afişte Mustafa Kemal Atatürk ile 13 silah arkadaşının fotoğrafları yer alıyor. Türk bayrağı ve iki asker resminin bulunduğu afişin orta kısmında ise üzerinde ay yıldızlı elbise bulunan, sağ elinde bir kama, sol eli ile haritadaki Misak-ı Milli sınırlarını gösteren bir kadın resmi bulunuyor.

Afişle ilgili bilgi veren Kent Müzesi Şube Müdürü Nilgün Sarıçoban, “Cumhuriyet tarihimiz açısından büyük önem taşıyor. Basılan 10 taş baskıdan biridir” dedi. Kent müzesinde ayrıca Kurtuluş Savaşı yıllarında ki Samsun’un sosyal,ulaşım,eğitim,haberleşme ve ticaret yaşamlarından örnekler de sergileniyor.