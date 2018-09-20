PTT SINAV SONUÇLARI: İşte GAZİSEM PTT memur alımı sınav sonuç sorgulama ekranı…

Merakla beklenen PTT sınav sonuçları artık sorgulanabiliyor. 'PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alım yazılı sınav sonuçlarının 20 Eylül 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor.' cevabını vermişti ve sınav sonuçları açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden PTT sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz...

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) A.Ş. 2018/1 Personel Alım yazılı sınav sonuçlarının 20 Eylül 2018 tarihinde açıklayacağını önceki tarihlerde duruymurştu ve sınav sonuçları açıklandı. PTT sınav sonuçları haberimizdeki link üzerinden sorgulanabilecek. İşte PTT sınav sonuçları…

PTT SINAV SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ

GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN OLACAK?

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç bir sene içinde başlanılacak.

Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.

KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.

SONUÇLARA İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilecek. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adayların erişimine açılacak.