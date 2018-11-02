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Sivas’ta yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

android-time 07:03 2 Kasım 2018
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Sivas'ın Kangal ilçesinde bir yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 S 0758 plakalı otobüs, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında 63 E 7836 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

AA

AA

Trabzon-Malatya seferini yapan Turay Turizm’e ait yolcu otobüsünün karıştığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi sevk edildi.

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AA

AA

Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Son güncelleme: android-time 08:5502.11.2018
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