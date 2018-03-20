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Son dakika… AİHM’den Alpay ve Altan kararı…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve önceki gün tahliye edilen Şahin Alpay için 'ihlal' kararı verdi. AİHM "Özgürlük, güvenlik hakları ihlal edilmiştir" dedi. AİHM, başvuruculara ihlal nedeniyle 21 bin 500'er avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

android-time 12:23 20 Mart 2018
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Son dakika… AİHM’den Alpay ve Altan kararı…
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve önceki gün tahliye edilen Şahin Alpay için 'ihlal' kararı verdi. AİHM "Özgürlük, güvenlik hakları ihlal edilmiştir" dedi. AİHM, başvuruculara ihlal nedeniyle 21 bin 500'er avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

(ayrıntılar gelecek)

Son güncelleme: android-time 12:3920.03.2018
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