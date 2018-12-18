Son dakika… Edirne Keşan’da kar nedeniyle okullar tatil edildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullar kar nedeniyle yarın tatil edildi.

Edirne Keşan İlçe Hıfsısıhha Kurulu kararıyla ilçe merkezi ve bağlı köy okulları kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Aralık 2019 Çarşamba günü tatil edildi. Diğer ilçeler ile igili henüz bir açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen yağmur şeklinde devam eden yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve zamanla Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Çarşamba akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde meydana gelecek kar yağışlarının 3-8 cm , Tekirdağ’ın batısıyla, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde 10-20 cm civarında örtü bırakması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.