Yanan 68’inci fabrika

İstanbul Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında dün sabah saat 06.45 civarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikanın 3 ve 4'üncü katları bir anda alevler içinde kaldı. Binada bulunan 5 kişi son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldu. Davutpaşa'daki fabrikayla birlikte İstanbul'da son 5 ayda yanan fabrika sayısı 68'e ulaştı.

Bu yılın ilk 5 ayında 67 fabrika yangının yaşandığı İstanbul’da dün fabrika daha yandı.İstanbul Davutpaşa’da bulunan dört katlı bir iplik fabrikasında dün sabah büyük bir yangın çıktı. Kısa sürede bütün fabrika binasını saran yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İlk etapta 6 ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine geldi, yetersiz kalınca Anadolu Yakası’ndan da itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye yaralandı, bir itfaiye eri de dumandan etkilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Davutapaşa’da iplik fabrikasında çıkan yangına İstanbul itfaiyesi 22 istasyon, 74 araç ve 185 personel ile müdahale edildi. İtfaiye ekiplerine Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, Güngören Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi ve Esenler Belediyesinden toplam 9 adet su tankı ve Hamidiye A.Ş.’den 4 adet su tankı ile destek verdi. Atölyelerde kullanılan yanıcı maddelerin yangının kısa sürede büyümesine neden olduğu belirtildi.



İstanbul İtfaiye Müdürlüğü’nün raporuna göre İstanbul’da 2108’in ilk ayında yaşanan 6 bin 226 yangında 67’si fabrika yangını…