Yatırım Ajansı Başkanı yatırımı kendine yaptı

Sayıştay, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut için hem Ankara hem de İstanbul’da bürolar kiralandığını, iki il için iki ayrı makam aracı da tahsis edildiğini açıkladı.

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda “Çifte makam” saltanatı yaşandı. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte kapanan ajansın Başkanı Arda Ermut, kurumun merkezi Ankara olmasına rağmen, İstanbul'da yaşadığı için hem Ankara hem de İstanbul'da sekreterya oluşturdu. Başkan'a İstanbul ve Ankara'da kullanması için 2 ayrı Audi A6 makam aracı kiralandı. Bu araçlar için şoför ve akaryakıt hariç ayda 16 bin 520 lira kira ödendi. Saltanat Sayıştay raporuyla ortaya çıktı..

AYLIK MASRAFI 16 BİN 520 LİRA

Raporda “Yasal dayanağı olmamasına rağmen İstanbul'da teşkilat kurulmuş ve uyumsuzluk meydana getirilmiştir” denildi. Ajansın, İstanbul'daki bürolar için de 2017'de toplam 799 bin 737 lira kira ödediği belirlendi. Sayıştay'ın Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı raporunki tespitler ise şöyle: “Başkanın İstanbul'da bulunması nedeniyle hem İstanbul'da hem de Ankara'da sekretarya oluşturulmuş ve başkanın İstanbul ve Ankara'da kullanması için iki adet Audi A6 araç kiralanmıştır. Şoför ve akaryakıt giderleri hariç olmak üzere her iki araç için aylık toplam 16.520 lira kira gideri ödenmektedir. Ajansın bu tasarrufu, mali tabloları doğrudan etkilemektedir. Yasal dayanağı bulunmamasına rağmen, İstanbul'da taşra teşkilatı kurulmuş olup, yasal durum ile Ajansın fiili durumu arasında uyumsuzluk meydana getirilmiştir.”

Sayıştay raporuyla öğrenilen olay sonrası kuruma tepkiler yağdı… İsraf için “Ülke büyük bir ekonomik krizin içinde. Devlet ‘tasarruf' diyor ama israfın alası yapılıyor” yorumları yapıldı. Kurum eleştiriler üzerine “Ticari hayatın merkezi İstanbul olduğu için bu işlemler Başbakan oluruyla yapılmıştır” yanıtını verdi.