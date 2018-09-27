Ballı ihaleler TBMM gündeminde

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Ferda Barış’ın AKP’li belediyeler ve çeşitli kurumlardan milyonluk ihaleler aldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Kaplan, iddialara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması için yazılı soru önergesi verdi.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, AKP'li Şahinbey Belediye Meclis üyesi Ferda Barış'ın kamu kurumları ve belediyelerden ihale aldığına ilişkin gündeme gelen iddiaların çok vahim olduğunu ve kamuoyunda tepkilere yol açtığını söyledi.

Kaplan, “Ferda Barış Mühendislik İnşaat'ın sahibi ve AKP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Ferda Barış'ın AKP ilçe yöneticisiyken ve AKP Gençlik Kolları’ndayken 21 tane ihale aldığı iddiaları mutlaka soruşturulmalı ve hemen hukuki işlemler başlatılmalı” dedi.

BALLI İHALEYE İKİ KİŞİ Mİ GİRDİ?

Milletvekili Kaplan, “İddialar sadece bunlarla sınırlı değil. Barış’ın, Büyükşehir Belediyesi’nden yaklaşık maliyeti 5 milyon 266 bin TL ve yine AKP’li Şahinbey Belediyesi’nden yaklaşık maliyeti 4 milyon 91 Bin şiralıl ihale aldığı da iddia edilmektedir. Barış’ın, Belediye Meclis Üyesi olduktan 3 ay sonra, 31 Mayıs’ta, Şahinbey’de sözleşme maliyeti yaklaşık 2 milyon 854 bin liralık ‘taziye evi yapım ihalesi' aldığı, ihaleye sadece iki kişinin girdiği bunlardan birinin kendisi olduğu, diğer kişinin ise ‘şaibeli olarak'çekildiği de iddialar arasında” diye konuştu.

BAKAN SOYLU'YA SORULAR

Kaplan, cevaplaması istemiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti:

“Barış'ın şimdiye kadar aldığı ihalelerin yaklaşık maliyetinin 26 milyon 700 bin TL olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede; Söz konusu iddialar çerçevesinde Bakanlığınız Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey belediyelerinde bir inceleme başlatmış mıdır? Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar incelemenin sonucu ne olmuştur? İddialar çerçevesinde hukuka ve etiğe uygun olmayan söz konusu ihaleler iptal edilecek midir? Yapım işlerinde ihaleye ait bilgilerin girilmesi yasal zorunlulukken, Belediye Meclis Üyesinin tabelada isminin olmamasının gerekçesi nedir? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde ihale alan başka AKP'li yöneticiler var mıdır? Gaziantep'te kamu hizmetleri halka değil de ranta dayalı mı yapılmaktadır?”