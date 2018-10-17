Tüketicinin korunması için çalışıyorlar

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ve İTO 25 Nolu Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi'nin işbirliği ile "Türkiye Ticaretinde Gümrüklerin Yeri" sektör toplantısı, önceki gün İTO Eminönü Meclis salonunda gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı bürokratlarının ve İGMD Yönetiminin konuşmacı olarak yer aldığı toplantında; Üretim ve Tüketimde gümrüklerin kilit noktası olduğuna dikkat çekildi.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin; gümrüklerin sadece ticaretin yapıldığı yer olmadığını, insan sağlığından doğanın korunmasına kadar birçok alanda etkili olduğunu ifade etti. Keskin “Biz Gümrük Müşavirleri yaptığımız her işlemde gümrük tarifesini belirleyip, ihracat yada ithalatın yapılmasını sağlamıyoruz. Ürünün menşei, içeriği ile de insan, hayvan sağlığından doğaya verebileceği zararlara kadar birçok konuyu inceliyor, sakıncalı durumlar söz konusu ise ticaret erbabı ve kamu temsilcileri ile işbirliği içinde çalışarak sorunların giderilmesini sağlıyoruz. Ticareti yapılan malların sağlık, güvenlik ve çevre koruma yönetmeliklerine uymasını sağlamak hem görevimiz hem de mesleki hassasiyetimiz, kırmızı çizgimizdir.

Gümrükler; güvenli ve verimli bir tedarik zinciri oluşmasından, yenilikçilik, sanayinin gelişmesi, rekabet gücünü arttırma, ülke itibarı ve politik gücü gibi birçok alan etkilidir. Ülkemizin yerli üretimi destekleme adına verdiği büyük mücadelede de üzerimize düşen görevi dünden daha da hassas bir şekilde yerine getireceğiz. Gümrük işlemlerinde, tüketicimizin korunması, haksız rekabetin önüne geçilmesi için yetkimiz ve yetkinliğimiz dahilinde çalışmaktayız. Dış ticaret ve gümrük işlemleri sadece birer rakam değil, toplumun tüketim ve üretim döngüsünün de kilit noktasıdır.” dedi.

Toplantıda

Nizamettin Ağar (25. Nolu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi Başkan Yrd.)

Mustafa Sezen (İGMD Yönetim Kurulu Sayman Üye)

Kadir Gündoğdu (Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdür Yrd.)

Mehmet Akıllı (Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdür Yrd.)

Ali Toksöz (Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdür Yrd.)

Yakup Sefer ( Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür Yrd.)

Konuşmacı olarak yer aldı.