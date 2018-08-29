Cezayir’deki kolera salgını can aldı

Cezayir'de kolera virüsüne yakalandığından şüphelenilen bir kişi daha hayatını kaybetti.

Cezayir’de ağustos ayının ortalarından bu yana görülmeye başlayan kolera salgınına yakalandığından şüphelenilen 1 kişi hayatını kaybetti.

Cezayir resmi haber ajansı APS’de yer alan habere göre, El-Buleyde Valiliği Ofis Müdürü Ayet Ahmed et-Tahir, başkentte kolera hastalarının tedavi edildiği Boufarik Hastanesi’nde kalan 43 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Tahir, ölüm nedenine ilişkin kesin bilgi alabilmek için hastanın tahlillerinin, hükümete bağlı Pasteur Enstitüsü’ne gönderildiğini aktardı.

Cezayir Sağlık Bakanlığı, geçen cumartesi 53 yaşında bir kadın ve 46 yaşında bir erkeğin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Bakanlık, ağustos ayından bu yana başkent Cezayir, Buleyde, Tipaza, Buira ve Mediye illerinde 139 şüpheli vakanın yanı sıra 46 kişide kolera virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

Kolera salgınına, ülkedeki bir su kaynağının kirlenmesinin yol açtığı belirtiliyor.

AA