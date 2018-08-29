D vitamini neden önemli?

Ülkemizde yaygın bir sorun olan D vitamini eksikliği diyabetten kansere, felçten kalp krizine kadar birçok ciddi hastalığa yol açıyor... Dolayısıyla bu vitaminle ilgili gerçeklerin bilinmesi gerekiyor.

HABER/ NAZAN DOĞANER HALICI

Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, D vitamininin önemine dikkat çekti. İşte bu konudaki açıklamaları:

D vitamininin diğer vitaminlerden farkı besinlerden çok az miktarda alınabilmesidir. Bu vitamin günümüzde hormon olarak kabul edilmektedir. Besinlerden (somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı, süt, ayran, kefir) yüzde 10-20, geri kalanı ise güneş ışınları (Ultra Viyole B-UVB ışmı) ile deride sentezlenir. D vitamini sentezi için güneş ışınlarının cilde temas etmesi gerekir.

FAZLA KİLONUZ VARSA…

UVB ışınlan dünyaya Zenith açısı ile ulaşır ve bu açı D vitamini sentezinde önemlidir. Bu nedenle ülkelerin Ekvator’a uzaklığı önemlidir. Ülkemizde mayıs-kasım ayları arası D vitamini sentezi için uygun aylardır. Zenith açısı ise saat 10.00-15.00 arasında D vitamini sentezi için uygundur. Bu nedenle bu aylar ve saatlerde güneşe çkmak gerekir. Öte yandan kilolu olanlarda da D vitamini sentezi daha az yapılır. Dolayısıyla fazla kilolarınızdan kurtulun. Bazı epilepsi, mantar enfeksiyonu ve kortizonlar D vitamini düzeyinizi düşürebilir. Bu tür ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzun kontrolünde D vitamini düzeyinize bakılarak takviye almanız gerekebilir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇIYOR?



D vitamini eksikliği olan kişilerd etiroidit, iltihaphromatizma, Multipl Skleroz (MS), Tip 1 Diyabet gibi otoimmun hastalık riski daha fazladır. Yapılan çalışmalar, Hashimoto tiroiditinin D vitamini eksikliğinde daha fazla görüldüğünü göstermektedir ancak bazı çalışmalarda da ilişki olmadığı vurgulanmaktadır. Bilimsel verilere göre; D vitamini eksikliği olanların kanser, felç ve kalp krizi riski de artıyor. Vücutta D vitamini eksikliğinin olup olmadığından emin olmanın tek yolu ise kanda D vitamini düzeyinin ölçülmesidir.

GÜNEŞLENDİKTEN SONRA SADECE DUŞ ALIN!



Güneşlendikten hemen sonra bol köpüklü sabunlanma yerine sadece duş alın. Çünkü güneşlendikten sonra sadece duş almanız halinde ürettiğiniz D vitamininin daha fazlası cildinizde kalıyor, bedeninizde emilebiliyor. Öte yandan öğle saatlerinde yaklaşık 10 dakika süreyle koruma faktörlü krem kullanmadan güneşlenmek D vitamini sentezi için yararlı olacaktır. Yeterli olmadığı duıumlarda da takviye alınması önerilir.

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