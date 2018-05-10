İdrar yolu enfeksiyonu nedir? İdrar enfeksiyonu neden olur? Belirtileri ve tedavi yolları…

İdrar yolu enfeksiyonları o kadar yaygındır ki hayatları boyunca 5 kadından 1'inde görülür. Çocukların % 2'si idrar yolu enfeksiyonları geliştirir. Peki İdrar yolu enfeksiyonu nedir? İdrar yolu enfeksiyonunun nedenleri ve belirtileri... Merak ettiğiniz her şey haberimizde...

İdrar yolu enfeksiyonları herkeste olabilir ancak kadınlarda daha sık görülebilen bir durumdur. İdrar yolu enfeksiyonunda tedavi nasıl olur? İşte idrar yolu enfeksiyonu ile ilgili bilmeniz gerekenler…

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?

İdrar yolu enfeksiyonu idrar yolu astarının kırmızılaşmasına ve tahrişe neden olmasından kaynaklanan ve bunun sonucunda da ağrı, idrarda kan ve sık idrara çıkma ihtiyacı gibi semptomlara neden olan bir rahatsızlıktır. Enfeksiyon böbreklerinize yayılırsa ciddi bir sağlık problemi haline gelebilir.

İdrar yolu, vücudun sıvı atık ürünlerinden biri olan idrarı üretir ve depolar. Normal idrarda bakteri (mikrop) yoktur. Bununla birlikte, bazen, vücudun dışındaki bakteriler idrar yoluna girer ve enfeksiyona ve iltihaplanmaya neden olur. Bu bir idrar yolu enfeksiyonu. Enfeksiyon, üretrayı (üretrit adı verilen bir durum), böbrekleri (piyelonefrit adı verilen bir durum) veya mesane (sistit olarak adlandırılan bir durum) içerebilir. Sistit, en sık idrar yolu enfeksiyonu türüdür.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolunun astarının kırmızılaşmasına ve tahriş olmasına neden olur, bu da aşağıdaki semptomların bir kısmını oluşturabilir:

– Yan (karın bölgesi), karın ya da pelvik bölgedeki ağrı

– Alt pelviste basınç

– Sık idrara çıkma ihtiyacı

– Ağrılı idrara çıkma (dizüri)

– İdrara acil çıkma ihtiyacı

– İnkontinans (idrar kaçağı)

– Geceleri idrara sık çıkma ihtiyacı

– Anormal idrar rengi

– İdrarda kan

– Güçlü veya kötü kokulu idrar

İdrar yolu enfeksiyonu ile ilişkili olabilecek diğer semptomlar şunlardır:

– Seks sırasında ağrı

– Penis ağrısı

– Vücudun yan tarafında ağrı

– Yorgunluk

– Ateş

– Titreme

– Kusma

– Zihinsel karışıklık

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İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

İdrar yolu enfeksiyonlarına, idrar yolu ve mesaneye giren ve inflamasyona neden olan mikroorganizmalar (genellikle bakteriler) neden olur.

Sistit vakalarının yüzde 90’ından fazlası, normalde bağırsaklarda bulunan bir bakteri olan E.coli’den kaynaklanır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bir idrar yolu enfeksiyonu teşhisi için aşağıdaki testler kullanılır:

İdrar tahlili: Kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve bakteriler için idrarı inceler (Beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin sayısı bir enfeksiyonu gösterir.)

İdrarda bakteri türünü belirlemek için idrar kültürü: Bu, uygun tedavinin belirlenmesine yardımcı olmak için önemlidir.

Enfeksiyon tedaviye cevap vermiyorsa veya tekrar eden enfeksiyonlar varsa, idrar yolunuzu hastalık veya yaralanma açısından incelemek için aşağıdaki testler yapılabilir:

İntravenöz pyelogram (IVP): Özel bir boyadan sonra mesane, böbrek ve üreterden oluşan bir dizi X-ram enjekte edilir. (boya, X-ışını üzerinde daha iyi görünmesine yardımcı olur).

Ultrason: İç organların görüntülerini oluşturmak için ses dalgalarını kullanan bir test

Sistoskopi: Üretradan mesanenin içini görmek için bir lens ve bir ışık kaynağı (sistoskop) ile donatılmış özel bir alet kullanan bir test.

CT taraması: Vücudun kesitlerini (dilimler gibi) alan bir X-ışını tipi (tipik X-ışınlarından çok daha hassastır)

KADINLARDA YAYGIN SORUNU İDRAR KAÇIRMA:





İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Antibiyotikler, bakterileri öldüren ilaçlar, idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Doktorunuz, enfeksiyonunuza neden olan bakterileri tedavi eden bir ilaç seçecektir. Yaygın olarak kullanılan antibiyotikler şunları içerir:

– Nitrofurantoin (vücuttaki bakterilerle mücadele eden antibiyotik bir preparattır)

– Sülfonamidler (sülfa ilaçlar – sülfonik asitten oluşan antibakteriyellerdir)

– Amoksisilin (bakterilerin hücre duvarlarını bozarak ölümlerine neden olur)

– Sefalosporinler (gerek yapısal ve gerekse etki bakımından penisilinleri andıran antibiyotiklerdir)

– Trimetoprim / sulfametoksazol

– Doksisiklin (genellikle akne ve enfeksiyon tedavileri için tavsiye edilir)

– Kinolonlar (canlı mikroorganizmalardan elde edilen birçok antibiyotikden farklı olarak kimyasal yollarla elde edilen sentetik maddeler)

İlaçları alırken doktorunuzun talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kalmanız çok önemlidir. Antibiyotikleri zamanından önce bırakmayın. Enfeksiyon antibiyotik tedavisi ile tamamen tedavi edilmezse, tekrarlama riski yüksektir.

GEBELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU:





