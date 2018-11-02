Monositler, bakteri, virüs ve mantarlarla savaşan bir tür beyaz kan hücresidir. Monositler bağışıklık sistemindeki en büyük beyaz kan hücresi türüdür. Başlangıçta kemik iliğinde oluşmuş kan ve dokularımıza salınırlar. Belli mikroplar vücuda girdiğinde, saldırı için hızla bölgeye koşarlar. Peki, Monosit yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Monositler tüm beyaz kan hücrelerinin en büyüğüdür ve mikroplara karşı ve inflamasyona karşı savunmada önemli bir rol oynar. Şimdi, MON: Monosit nedir? Monosit yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? tüm yönleri ile öğrenelim…

MON: MONOSİT NEDİR?

Monositler en büyük beyaz kan hücresi türüdür. Beyaz kan hücrelerinin yaklaşık % 2 ila 10’u monositlerdir. Bu bağışıklık hücreleri, makrofajlar veya dendritik hücreler haline geldikleri dokulara girmeden önce birkaç gün kanda dolaşırlar.

Monositler viral, bakteriyel, fungal ve protozoal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Bu hücreler mikroorganizmaları öldürür, yabancı parçacıkları alır, ölü hücreleri temizler ve bağışıklık tepkilerini artırır. Bununla birlikte, bunlar ayrıca artrit ve ateroskleroz dahil olmak üzere çeşitli enflamatuar hastalıkların gelişiminde rol oynayabilir. Monositlerin normal değer aralığı, tüm akyuvarların %0 ile %9'u arasındadır.

MONOSİT YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Monosit yüksekliği tek başına: Monosit (MON) yüksekliği vücudun enfeksiyon, iltihap ve kanser gibi anormal sorunlarla mücadele ediyor olduğu anlamına gelebilir. İkinci bir ihtimalle, monositlerin bazı problemler yüzünden beklendiği gibi yüksek verimle veya tam fonksiyonlu çalışamadığı anlamına gelebilir. Monosit yüksekliği monositoz olarak da bilinir.

MONOSİT YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?

– Bakteriyel enfeksiyonlar

– Maya enfeksiyonları

– Parazit enfeksiyonları

– Koroner kalp hastalığı

– Romatizma bozuklukları

– Akciğer hastalıkları ve enfeksiyonları

– Tüberküloz

– Kardiyovasküler hastalık

– Romatoid artrit

– Huzursuz bağırsak sendromu

– Obezite

Hodgkin Hastalığı ve Lenfoma

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MONOSİT DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Monosit (MON) sayısı tamamen sağlıklı bir insanda da düşük olabilir, bu yüzden her zaman bir soruna işaret etmez. Monosit düşüklüğü, üretildiği yer olan kemik iliğinde bir takım sorunlar olduğu anlamına gelebilir. Bağışıklık sistemini baskılayabilecek tedaviler veya durumların varlığı da olasıdır. Monosit düşüklüğüne monositopeni de denir.

MONOSİT DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR?

– Romatoid artrit

– Lupus

– Akut viral enfeksiyonlar

– Stres

– B12 eksikliği veya anemi

– Tüberküloz

– Lösemi