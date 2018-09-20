Prostat büyümesi 60 yaş üstü erkeklerde sık görülür. Büyüyen prostat idrar yoluna baskı yapar ve onu bloke edebilir. Prostat büyümesinin en sık nedeni benign prostat hipertrofisidir (sıklıkla BPH olarak adlandırılır). Prostat büyümesinin diğer nedenleri arasında prostat kanseri ve prostat enfeksiyonu (prostatit) bulunur. Peki prostat büyümesi nedir? Prostat büyümesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz…

İdrara çıkma düzenini ve biçimini etkileyebilen, yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etki yapmasının yanında alt idrar yolu problemlerine yol açabilen prostat büyümesi nedir? Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı, istemsiz idrar kaçırma ve gece idrar yapma için uyanma gibi semptomlar görülen prostat büyümesinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için araştırdık… İşte tüm yönleri ile iyi huylu prostat büyümesi…

PROSTAT BÜYÜMESİ NEDİR?

İnsanlarda mesane ile üretra denen idrar kanalının üst kısmında yerleşmiş olan prostat bezinin büyümesidir. Tıp dilinde “Benign Prostat Hipertrofisi (BPH)” olarak geçmektedir.

Prostat bezi, erkeklerde idrar kesesinin hemen altında bulunmaktadır ve idrarın idrar kesesinden dışarı atıldığı üretra denilen kanalı çevreler. Erişkin bir erkekte prostat bezinin ağırlığı 25-30 gram civarındadır. Prostatın başlıca görevi, meninin sıvı olan kısmını imal edip cinsel boşalma sırasında bu sıvının dışarı atılmasına yardımcı olmaktır.

Bir erkeğin prostat bezi genellikle 40 yaşına ulaştıktan sonra genişlemeye başlar. Bu duruma iyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) denir. Bu doğal bir yaşlanma süreci olarak kabul edilir. Prostat büyümesini durdurma veya tersine çevirme mümkün değildir.

Erken teşhis ve tedavinin önemli olduğu prostat büyümesinde geç kalındığında böbrek yetmezliği, mesane taşları, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, hatta mesane taşlarına bağlı olarak mesanede oluşabilecek kronik irritasyonlara bağlı mesane kanserleri gelişebilmektedir.

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PROSTAT BÜYÜMESİ NEDEN OLUR?

Prostat büyümesinin nedeni ve mekanizması tam olarak anlaşılamamış olsa da, ilerleyen yaşlarda erkeklerde ortaya çıkan hormonal faktörlerin etkisi olduğu düşünülmektedir. Erkeklerin vücutlarında erkeklik hormonu olan testosteron üretildiği gibi, az miktarda da kadınlık hormonu olan östrojen de bulunur. Yaş ilerledikçe testosteron hormonunun azalması, buna bağlı olarak da östrojen seviyesinin artmasının prostat büyümesini ortaya çıkaran nedenlerin başında geldiği düşünülür.

PROSTAT BÜYÜMESİ BELİRTİLERİ

Genişlemiş prostatı olan birçok erkeğin hiçbir belirti veya bulguları yoktur. Semptomlar mevcutsa, genellikle şunları içerir:

– Gece uyurken sık sık idrar nedeniyle uyanmak, acilen idrar yapma isteği

– İdrara başlarken bekleme, ıkınma, zorlanma, kesik kesik idrar yapma

– İdrarını tam boşaltamama, mesanede idrar kalma hissi, idrarı yaptıktan sonra damlama olması

– İdrar sızıntısı

– İdrarda kan

Bu hastalığa sahip vakaların küçük bir kısmında, prostatın büyümesi idrara çıkmayı çok zorlaştırır ya da tamamen durdurarak, idrar kesesinin kapanmasına yol açabilir. Bu problem idrarın geri gelmesine ve bu nedenle, taş oluşumu, böbrek rahatsızlıkları ve idrar yolu enfeksiyonları gibi problemlerin oluşmasına yol açabilir.

İyi huylu prostat büyümesi bir erkeğin üreme kapasitesini engellemediği gibi, ereksiyon problemlerinin oluşmasına ve prostat kanserine neden olmaz.

PROSTAT BÜYÜMESİ TEDAVİSİ

Prostat büyümesinin teşhisi yapıldıktan sonra, doktorunuz semptomlar hafifse hemen tedaviyi önermeyebilir. Muhtemelen, prostat büyümesinden herhangi bir komplikasyon geliştirmediğinizden emin olmak için yılda bir veya daha fazla kontrol isteyebilir. Semptomlarınız daha şiddetli hale gelirse, hem tıbbi hem de cerrahi tedaviler yapılabilir.