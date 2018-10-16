Genellikle tam kan sayımının (CBC) bir parçası olan RDW, kırmızı renkteki kan hücrelerinin sahip oldukları hacimin ne kadar değişkenlik gösterdiğini gösteren bir değerdir. Alyuvarların büyüklüklerinin farklı farklı boyutlarda olması ve bu farklılığın artması RDW yüksekliği olduğunu gösterir. RDW düşüklüğü olması durumunda ise alyuvarların boyutları arasındaki fark çok küçüktür. Peki, RDW düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

RDW değerleri birçok rahatsızlığın teşhis edilmesinde önemli rol oynar. RDW testinin sonuçlarının bir miktar yüksek veya düşük olması genellikle ciddi bir soruna işaret etmez ancak çok fazla fark durumunda farklı değerlerle birlikte karşılaştırmalar yapılarak herhangi bir rahatsızlık olup olmadığı araştırılmalıdır. Şimdi, RDW nedir? RDW düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? hep birlikte öğrenelim…

RDW NEDİR?

RDW, kırmızı kan hücrelerinin büyüklüğündeki ve hacmindeki değişiklikleri gösterir. Testin sonuçları, diğer kan testleri ile birlikte, doktorların aneminin varlığını doğrulamasına yardımcı olabilir, bu durum kırmızı kan hücrelerinin olmamasıyla karakterize edilir.

Kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) testi ayrıca aneminin altta yatan nedenini belirlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, 2010 yılında yapılan bir araştırmada, testin 45 yaş üstü kişilerde mortalitenin güçlü bir göstergesi olabileceği ileri sürülmüştür.

RDW TESTİ NEDEN YAPILIR?

RDW testi, anemi türlerini ve aşağıdakiler dahil diğer tıbbi durumları teşhis etmeye yardımcı olmak için kullanılır:

– Şiddetli anemiye neden olabilen kan bozuklukları olan talasemi

– Şeker hastalığı

– Kalp hastalığı

– Karaciğer hastalığı

– Kanser

Bu test genellikle tam kan sayımının (CBC) bir parçası olarak gerçekleştirilir. CBC, kan hücrelerinin türlerini ve sayısını ve kanınızın, kırmızı kan hücrelerinin ve beyaz kan hücrelerinin ölçümleri gibi kanınızın diğer çeşitli özelliklerini belirler. Bu testler genel sağlık durumunuzu belirlemenize yardımcı olur ve bazı durumlarda enfeksiyon veya diğer hastalıkları teşhis eder.

Doktorlar ayrıca, aşağıdaki durumlarda CBC’nin bir parçası olarak RDW testine bakabilir:

– Baş dönmesi, soluk cilt ve uyuşma gibi anemi belirtileri

– Demir veya vitamin eksikliği

– Orak hücreli anemi gibi bir ailevi hastalık öyküsü

– Cerrahi veya travmadan ötürü önemli kan kaybı

– Kırmızı kan hücrelerini etkileyen bir hastalık teşhisi konulması

– HIV veya AIDS gibi kronik bir hastalık

RDW İÇİN REFERANS ARALIĞI

Kırmızı hücre dağılım genişliği için normal bir aralık yetişkin kadınlarda yüzde 11.9 ila 15.5 ve yetişkin erkeklerde yüzde 11.8 ila 15.6’dır. Ancak bazı diğer klinikler RDW için normal referans aralığını % 11.6 ila % 14.6 arasında vermektedir. Bu aralığın dışındaki değerler, besin eksikliği, enfeksiyon veya başka bir bozukluğa sahip olabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, referans aralıkları testi yapan laboratuara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RDW YÜKSEKLİĞi NE ANLAMA GELİR?

RDW’niz çok yüksekse, demir eksikliği, folat veya vitamin B-12 gibi bir besin eksikliğinin bir göstergesi olabilir.

Bu sonuçlar, vücudunuz yeterince normal kırmızı kan hücresi üretmediğinde ve ürettiği hücreler normalden daha büyük olduğunda makrositik anemiyi de gösterebilir. Bu folat veya vitamin B-12 eksikliğine bağlı olabilir.

Ek olarak, normal kırmızı kan hücrelerinin eksikliği olan mikrositik aneminiz olabilir ve kırmızı kan hücreleriniz normalden daha küçük olacaktır. Demir eksikliği anemisi, mikrositik aneminin yaygın bir nedenidir.

Bu koşulları doğru bir şekilde teşhis edebilmek için doktorunuz bir CBC testi gerçekleştirecek ve kırmızı kan hücresi hacminizi ölçmek için RDW ve MCV test kısımlarını karşılaştıracaktır.

Bazı makrositik anemilerde yüksek bir RDW ile yüksek bir MCV oluşur. Mikrodyotik anemilerde yüksek bir RDW ile düşük bir MCV oluşur.

Normal sonuçlar

Düşük MCV’niz normal bir RDW’niz varsa, kronik böbrek hastalığından kaynaklanan kronik bir hastalıktan kaynaklanan bir aneminiz olabilir. RDW sonucunuz normalse ancak yüksek bir MCV’niz varsa, aplastik aneminiz olabilir. Bu kemik iliğinizin kırmızı kan hücreleri de dahil olmak üzere yeterli kan hücresi üretmediği bir kan bozukluğudur.

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DÜŞÜK RDW NE ANLAMA GELİR?

Tam kan sayımı sonucunda RDW değeri %10,2'den azsa RDW düşüklüğü mevcuttur. RDW seviyesinin yüksekliğinde olduğu gibi düşüklüğünde de yaygın neden anemidir. Kırmızı kan hücrelerinin yetersiz olduğu durumlarda makrositer anemi meydana gelir ve de bu durum RDW düşüklüğü olarak kendisini kan tahlilinde gösterir. Makrositer anemiye bağlı olarak kırmızı kan hücrelerinin boyutu oldukça büyüktür.

RDW düşüklüğünün altında yatan bir diğer neden de mikrositer anemi olarak adlandırılan kırmızı kan hücrelerinin ormalden aşırı küçük boyutta olması durumudur.

RDW seviyesinin düşük olmasına yol açan diğer unsurlar ise şu şekilde olabilir:

– Eklemlerde iltihaplanma

– Kronikleşmiş kansızlık

– B6 vitamini eksikliği

– Demir emiliminin az olması

– Yüksek seviyede kan kaybı

RDW düşüklüğü yaşayan kişilerde nefes darlığı, yorgunluk, bitkinlik, ten renginde solukluk, ishal, kalp çarpıntısı, iştahsızlık ve mide bulantısı görülen belirtiler arasındadır.