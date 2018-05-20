Ramazan ayını kilo almadan geçirin

Ramazan ayı tüm sıcaklığıyla geldi. İradenizle sınandığınız bu ayda “O kadar aç kaldım; nasıl oldu da kilo aldım?” dememeniz için yapmanız gerekenler…

İFTAR

İftar sofrasında olabildiğince yavaş yemek yiyin. Orucunuzu suyunuzu içerek açtıktan sonra daha az yemenizi sağlayan hurma ilk tercihiniz olsun. Bu sayede 15 çeşit mineral başta olmak üzere B grubu ve antioksidan vitaminlerden de faydalanmış olursunuz. Tabii ramazan 30 gün olduğundan diğer tercihleriniz bir parça peynir, taze kuru yemiş, meyve ya da zeytin olabilir. İftariyelikleri atlayıp direkt çorbayla öğüne başlamak mideyi öğüne hazırlarken sizi yavaşlatır. Ramazanda iftar, yemek yenen tek öğün gibidir. Sofraya ekstra özen gösterildiğinden bol çeşit ve yüksek yağlı, şekerli besinleri tüketme isteğiniz yükselebilir. Ancak vücudun günlük vitamin, mineral, protein, karbonhidrat ve yağ ihtiyaçları değişmez.

İŞTE ARA ÖĞÜN SEÇENEKLERİ

İftarla sahur arasında 2-3 litrelik su ihtiyacınızı karşılamanız çok önemlidir. Ara öğün seçeneklerinizde lif içeriği yüksek besinler tüketmeniz ve iftar sonrası ufak yürüyüşler kas dokunuzu korumanıza yardımcı olurken kabızlığa ve sindirim güçlüğüne iyi gelir. Ayrıcı rezene, anason, yeşil çay sindirime yardımcı olur.

– Mevsim meyveleri / taze kuru yemiş + kefir

– 1 adet az yağlı kepekli hamur işi + kefir

– 1 adet şerbetli tatlı / tarçınlı süt

– Fıstıklı tahin helvası / çay

– Tarçınlı sütlaç

Sağlıklı beslenmek için fırsat

ÖRNEK İFTAR MENÜLERİ

– Düğün çorbası, parça et, bulgur pilavı, çoban salata.

– Şehriyeli tavuk çorbası, iki tavuk baget, yabani pirinç, marul salatası.

– Domates çorbası, kuşbaşı etli taze barbunya yemeği, zeytinyağlı bulgurlu dolma ve yoğurt salatası.



SAHUR

Sahura kalkmamak ya da sahurda sadece su içip yatmak, 17 saat olan açlık süresinin 22-23 saate kadar çıkmasına neden olur. Çünkü eksilen öğün sayısıyla birlikte, metabolizmanızın yavaşlaması ve kilo alma eğiliminizin yükselmesi dışında yeterli vitamin, mineral, lif ve sıvı alamamanız bir ayın sonunda vücut direncinizin düşmesine; yağlanıp kilo almanıza yol açar.

Hangi besinler tüketilmeli?

Gecenin karanlığında, size iyi gelecek besinler, diyet lifi, suyu, besleyici değeri yüksek, tuz ve yağı fazla olmayan besinlerdir. İşte birkaç örnek:

– İki dilim az yağlı peynir, bir haşlanmış yumurta, başta maydonoz olmak üzere bolca yeşillik, beyaz ekmek dışındaki ekmek çeşitleri, şekersiz açık çay ya da üzüm, kayısı, erik hoşafı veya çilek kompostosu.

– Bir kase mayalanmış yoğurt, yulaf ya da yulaf kepeği, taneli meyveler, bir kase leblebi, çiğ kuruyemiş karışımı.