Birinci adam:

Muhafazakar kesimin önde gelen yazarlarından birisinin oğluydu… Varlıklı bir ailesinin olduğunu “Kurban bayramlarında biz inek keserdik” demesinden anlıyoruz…

Liseyi FETÖ'nün Fatih Koleji'nde okudu…

Amerika'ya karşı olan her dindar gibi yüksek eğitimini Amerika'da tamamladı…

Başbakanın kızı ile söz kesildi, Çalık Grubu'nun CEO'su yaptılar… Bir kredi rekoru kırarak cumhuriyet tarihinde hiç kimsenin yapamadığını başardı, kamu bankalarından 750 milyon dolar kredi alarak Sabah grubunu kapattılar…

Baktılar çok yetenekli; enerji bakanı oldu…

Baktılar yetenekliden de yetenekli; Hazine ve Maliye bakanı yaptılar…

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İkinci adam:

Babası, ömrü boyunca gazeteci olarak koşturmuş, alın teri ile kazanmış ünlü bir gazeteciydi…

İlkokulu cumhuriyetin Maçka İlkokulunda okudu… Liseyi daha çok sanatçı ve tiyatrocu çocuklarının gittiği Dost Koleji'nde bitirdi… Arkasından İsviçre'de American College of Switzerland'ı ile eğitimini tamamladı…

Çocukluğunda matbaa mürekkebinin kokusunu almıştı… Hayalinde hep matbaa makineleri, rotatifler, renkli merdaneler vardı…

SÖZCÜ Gazetesi'ni kurdu…

Geçen sene kendisi Londra'dayken evini basıp aradılar… “FETÖ'cü” diye hakkında dava açılmıştı, sebep FETÖ okulunda okuduğu iftirasıydı…

Henüz ikiz bebekleri dünyaya gelmişti…

FETÖ okullarında okuduğu iftirasını atanlar mahkemeye çıkıp iftiralarını geri aldılar… Ama Türkiye'ye dönse, yine de tutuklayıp hapse kapatacaklarını… Hapisteki bir patronun yazarlar ve editörler üzerinde psikolojik baskı yapacağını… Ergenekon'da yargıya güvenilmeyeceğinin kanıtlandığını biliyordu…

Geceleri ikiz bebeklerinin üstünü örterken, saçlarını koklayarak uzak kaldığı vatanının özlemini giderse de her yer hüzündü…

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Birinci adam:

FETÖ okulunda okuduğunu kendisi açıklamak zorunda kaldığı halde, şu an Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak…

İkinci adam:

FETO okulunda okuduğu iftirasının dahi yettiği… Türkiye'ye adım atsa tutuklanıp hapse kapatılacak, vatanına hasret Burak Akbay…

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Vicdanın var mı Türkiye…

Varsa niçin suskunsun?…