Sevgili okurlarım, Türk ordusu Afrin ve çevresindeki terör üslerini yok etmek için düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunu başarıyla tamamladı.

Bu yolda canlarını veren 46 şehidimize Allah'tan rahmet dilerim.

Milli Savunma Bakanı bundan bir süre önce ilginç bir açıklama yapmıştı…

“Bugüne kadar bizim şehidimiz şu kadar, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) şehit sayısı bu kadardır” diyordu.

Böyle bir açıklamanın nedenini bendeniz bu cahil kafamla o gün anlayamadım, bugün de anlayabilmiş değilim.

Hükümetin bir Bakan'ı, devleti temsil eden bir kişi nasıl olur da benim kahraman Mehmetçiğim ile ne idüğü belirsiz ÖSO'nun paralı askerlerini bir tutar ve onları aynı kefeye koyabilir.

Yazıklar olsun.

* * *

Güney sınırlarımıza yakın bazı yerlerde adına PKK-PYD denilen Kürtçü terör odakları var.

Bunların silahlı güçleri Suriye ve Irak topraklarında üslenmiş durumda.

Irak ve özellikle adına Barzani denilen herif bunları gözümüzün önünde yıllardan beri koruyup kolluyor, besliyor, eğitiyor.

Suriye'nin konumu ise farklı.

Beşar Esad yönetimi bunlara göz açtırmıyordu zira bu örgütün Suriye topraklarında gözü olduğunu biliyordu. Ne zaman ki günümüzün AKP iktidarı Esad'ı devirmek için düğmeye bastı ve ne zaman ki Esad zayıf düşürüldü, bu Kürtçü terör örgütü iyice azıp belli yerleri ele geçirdi.

O yerler sınırımızın hemen dibindeydi.

* * *

Sonuçta Türk ordusu ilk aşamada Afrin'e operasyon düzenledi. Sınırımıza çok yakın olan bu bölgeyi 48 günde ele geçirmeyi başardık!

Bu işler olurken Mehmetçiğin yanında hep bu ÖSO vardı.

Harekât başlamadan haftalar önce burada sormuştum.

O sırada Afrin harekâtı falan ortalıkta yoktu:

“Kimdir, neyin nesidir bu ÖSO?”

Yanıtını da vermiştim:

“Suudi Arabistan ve Katar tarafından beslenen profesyonel teröristlerdir. Başıbozuklar topluluğudur.”

* * *

Sevgili okurlarım, biz gazeteciler için Türkiye'de olup biten bazı şeyleri özgürce yazmak mümkün değil.

O yüzden, bir bölümünü şimdi Afrin olayı bittikten sonra yazıyorum.

Kafamdaki en önemli sorular şunlar:

“Her türlü son model araç gereçle donatılmış, hemen hiçbir eksiği olmayan, 400 binden fazla eğitilmiş askere sahip Türk ordusu, Afrin operasyonuna niçin bu ÖSO ile birlikte girişti? Sınırımıza 40-50 kilometre uzaklıktaki Afrin'i terör yuvalarından temizlemeye bizim gücümüz tek başımıza yetmiyor muydu?”

Hükümet bu sorulara elbette yanıt vermeyecektir ama ben sormak zorundayım…

Zira inanıyorum ki, Türkiye'de çok sayıda insan bu soruların yanıtını merak etmektedir.

* * *

Şimdi birkaç soru daha sorayım:

– Kimdir bu saçlı sakallı, yaka bağır açık ÖSO militanları, neyin nesidir?

– Bunlar kaç kişiden oluşmaktadır?

– Bunların hepsi Sünnidir de, acaba kökenleri nedir? Kürt mü, Arap mı?

– Bu paralı askerlerin maaşları kimler, hangi ülkeler tarafından ödenmektedir?

– Suudi Arabistan ve Katar dışında Türkiye de bu paralı askerlere maaş vermekte midir?

– Bunların silah ve teçhizat, yiyecek içecek harcamaları nereden, hangi ülkeler tarafından karşılanmaktadır?

* * *

Şunu hiçbir zaman unutmayalım zira çok önemlidir…

Ortadoğu bir “Güce ve paraya tapanlar” bölgesidir.

Ahlâk, uygarlık gibi kavramlar Ortadoğu'da çok fazla geçerli değildir… Din ticareti en önemli kavramdır.

Ve dünyada kabul görmüş çok önemli bir kural vardır:

“Ortadoğu bir bataklıktır, adımını oraya atan bir daha kolay çıkamaz. Kimin kime ne zaman kazık atacağı önceden bilinmez.”

* * *

Varsayalım bir süre sonra dünya dengeleriyle birlikte Ortadoğu'nun güçler dengesi de değişti.

Adına ÖSO denilen profesyonel militanlar topluluğu, acaba böyle bir durumda silahlarını bu kez Türkiye'ye çevirir mi?

Çıkarları öyle gerektiriyorsa, kendilerini besleyenlerden o doğrultuda emir gelirse, mutlaka çevirir…

Ortadoğu tarihi böyle nice ihanetlerle doludur.

Böyle güce tapanlara ve bu gibi başıbozuklara ben güvenmem.

Dün Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde fotoğrafları vardı…

ÖSO Afrin'de evleri ve iş yerlerini yağmalamaya başlamış! Kucak kucak götürüyorlar.

* * *

Yazımı son bir saptama ile bitireyim.

Önceki akşam ekranlarda görüntüleri, dün gazetelerde fotoğrafları görmüşsünüzdür…

Afrin ele geçirilmiş, hükümet binasının balkonuna yan yana iki ayrı bayrak asılmış:

Biri bizim bayrağımız, diğeri ÖSO bayrağı!

Bayrakların yanında bir askerimiz var, diğerleri uzun saçlı, sakallı ÖSO militanları…

Demek ki bu çapulcular bizim ay yıldızlı şanlı bayrağımızın yanına kendi bezlerini asacak kadar küstah, saygısız, terbiyesiz, disiplinsiz ve şımarık tipler…

Ve bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin günümüzdeki müttefiki, silah arkadaşları!

Vallahi helal olsun ÖSO'ya!