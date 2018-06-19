Çiller, AKP mitingine bunun için mi katıldı?

Eski Başbakan Tansu Çiller, sürpriz bir biçimde AKP'nin Yenikapı mitingine “milli şuurla katıldığını” belirtti. Başbakanlığı döneminde mal varlığı TBMM gündeminden düşmeyen Çiller'in, 28 Şubat Davası'nda tanık olarak dinleneceği günlerde, eski Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu “Mal varlığınız TBMM Komisyonu'nda hangi anlaşma karşılığında aklandı? Amerika'daki mal varlığınızı şehit ailelerine bağışlayacağınızı açıklamıştınız, bağışladınız mı? İstanbul Belediyesi arazileriniz üzerinde nasıl bir imar uygulaması yaptı?” sorularını yöneltmişti.

Bunlar cevapsız kaldı. Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'ndan ayrılmasından bir hafta önce İBB'nin CHP'li Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan'ın, Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller'in sahibi olduğu Marsan Marmara Holding'in, oğulları Mert ve Berk Çiller tarafından yönetildiğini, holdingin iştiraki Mitaş Gayrimenkul'un Uskumruköy'deki konut projesi ParkOne ve 90 dönümü Kısırkaya'da olmak üzere 160 dönüm arsaları bulunduğunu hatırlattı.

YAPI YASAĞINA RAĞMEN…

Ardından da, mülkiyetleri anılan holdinge, bağlı şirketlere ve şahıslara ait olan taşınmazlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından bölge planında ya da parsel bazında plan değişikliklerinin ne zaman yapıldığını, plan değişikliklerinden önceki meri plan şartları ve yeni plan şartlarındaki değişiklikleri, parsel bazında başka plan değişiklikler yapılıp yapılmadığını sordular.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal imzasıyla önergeye verilen cevapta “Çivi bile çakılamaz” denilen sit alanlarının, orman alanından çıkarılıp köylünün olması gereken 2/B arazileri yapılaşma izni olmamasına rağmen Çiller Ailesi tarafından alındığı anlaşılıyor.

Çiller Ailesi'nin Kısırkaya'daki arsaları Sarıyer İlçesi Uskumruköy 402 parseldir. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26.11.2002 tarih ve 562 sayılı kararı doğrultusunda 21.01.2003 onaylı 1/5000 ölçekli Zekeriyaköy – Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 20.1.2003 onaylı 1/1000 ölçekli Zekeriköy -Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama Planı'nda kat alanı 0.30 ve yükseklik 6.50 m. yapılaşma hakkı var. Yani düşük yoğunluklu konut alanında kalıyor.

Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, şunu soruyor: “Sayın Tansu Çiller, 1993 yılında başbakan. Plan 2003 yılında onanmış. Bu arsalar satın alındığında 2-B alanına hiçbir şekilde yapılanma hakkı yok. Planı, yapılanma hakkı olmayan arsalar niçin alındı? Bu nasıl bir öngörüdür ki bölge planları içinde mutlu sona ulaşıldı?”

EKLENEN ÇIKIŞLA KATLANDI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırken, Avrupa Yakası'nda çıkış olarak Odayeri bölgesinden çıkışı planlanmıştı. Ancak o zaman Çiller'in arsaları o kadar değerli olamıyordu. Ne oldu? Zekeriyaköy çıkışı sonradan eklendi. Bu çıkış orada arsası bulunan diğer vatandaşlar gibi Çiller Ailesi'nin arsalarını da değerlendirdi. Bu değişiklikte Çiller Ailesi'nin etkisinin büyük olduğunu bürokratlar söylüyor.

Önergede, ailenin Kısırkaya'daki arsaları da sorulmuştu. Sarıyer- Gümüşdere- Kısırkaya planları Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Satın alındığında tamamı sit alanıydı ve “çivi bile çakılamaz”dı. Belediye Meclisi'nin onayladığı planlarda, emsal değerleri üçe ayrıldı. Bölgeye uygun 0.20- 0.10- 00.5 emsali doğru bir karardı. Sit alanı olduğu için emsal değeri oldukça düşük görünüyor ama olması gereken de buydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylansaydı, imar çalışması yapılan alanlarda arsanın yüzde 40 düzenleme ortaklık payı ve yüzde 10 kamu ortaklık payı kesilir ve arsanın kalan kısmında yapılaşma olurdu.

O YETKİ, BAKANLIĞIN ELİNDE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6 yıldır planları onaylamıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de iade etmiyor. Konuşulan şu: Ailenin burada 200 dönüme yakın arsası var. İBB'nin plan şartlarına göre, arsanın 100 dönümü kamuya geçiyor. Arsa sahibi, yapılaşma oranını düşük buluyor. 6 yıldır beklenen, bazı girişimlerle emsallerin çoğaltılıp imar hakkı artırılması, daha çok bina yapılmasının sağlanması.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planları onaylamasıyla bu gerçekleşebilecek. Yani, yetki bakanlığın elinde. Böyle bir düzenlemeden yalnız Çiller Ailesi değil, diğerleri de yararlanacak. Arsası çok olan da daha çok yararlanacağı için gelişmelerde hep Çiller adı öne çıkıyor.

Oğullarının işleri nedeniyle Çiller'in, hükümetle, belediye ile işleri var. “O yüzden, AKP'ye yakın duruyor, mitinge katılıyor, konuşmasıyla desteğini ortaya koyuyor” yorumları yapılıyor. Meclis Üyesi Sağ, elindeki belgeleri gösteriyor, “Yapı izni olmayan sit alanı, 2-B alanı olan yerleri almak vatandaşın aklına nereden gelsin? ‘Bu yerlerden arsalar satın alayım daha sonra bunlar bölge planlarında imar hakkına kavuşsun' öngörüde son noktadır” diyor.