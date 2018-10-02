Erdoğan ile Netanyahu’ya aynı danışman

Erdoğan diyor ki:

“IMF ile işimiz olmaz!”

Yani:

IMF Başkanı Christine Madeleine Odette Lagarde ile masaya oturmayı kabul etmiyor. Harika!

Onun yerine…

McKinsey&Company Küresel Başkanı Kevin Sneader ile masaya oturmayı tercih etti!

Ya da şöyle yazayım:

McKinsey ile masaya oturtuldu! Farkında mı bilmem? Çünkü hâlâ “Dünya 5'ten büyük” diyor! Oysa…

Dünya, tek finans dünyası!

Anlatayım:

IMF Başkanı Fransız Lagarde 1970'ler başında ABD Kongre Üyesi William Kohen'in asistanlığı yaptı. ABD Başkanı Nixon'u düşüren Watergate Soruşturması'nda görev alan -sonra Savunma Bakanı yapılan- Kohen'in yanı başındaydı!

Lagarde sonra nerede görev yaptı?

Dünyanın en büyük hukuk firması Baker&McKenzie'nin ilk kadın başkanı oldu!

Peki…

Şikago merkezli Baker& McKenzie adını nereden hatırlıyorsunuz?

Reza Zarrab'ın avukatlığından!

İddia o ki… Zarrab'ı Miami'de itirafçı olmaya ikna eden kişi Baker&McKenzie avukatlarından Lee Stapleton idi. Bu “başarı” ardından 14 yıl görev yaptığı Baker& McKenzie'den ayrılıp -Bill Gates'in babası William H. Gates'in kurucu ortaklarından- dünyanın 11'inci büyük hukuk firması K&L Gates'e iyi bir pozisyonla transfer oldu.

Reza Zarrab'ın bir diğer avukatı da –Lagarde'nin yerine geldiği- eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın savunmanı Benjamin Brafman idi. Kafanız karışmasın; söylemek istediğim şu:

Dünya çok küçük!

Sadece paranın/finansın etrafında dönüyor!

Açıklayayım:

İsrail Ordusu danışmanı

IMF Başkanı Lagarde yerine masaya oturdukları McKinsey&Company Küresel Başkanı Kevin David Sneader göreve bu temmuz ayında geldi.

1967'de Kanada'da doğdu. İskoçya/ Glasgow'da büyüdü. Babası Walter Sneader, Strathclyde Üniversitesi'nde kimya profesörü; annesi Myrna Sneader, Calderwood Lodge Yahudi Kreş Okulu Müdürü.

K. David Sneader, Yahudiliği kabul ettiğini açıkladı. Bu sebeple McKinsey&Company'nin Londra yöneticisi Amy Laurel Muntnerile Haham William Rudolph'ın kıydığı nikahla evlendi. Kimsenin inancıyla ilgili değilim ama kimilerinin sürekli düşmanlık yaptıklarıyla aynı masaya oturduklarını göstermek istiyorum. Keza…

McKinsey&Company ile sözleşme imzalamaları ülkemizde olduğu gibi geçtiğimiz dönemlerde İsrail'de de tartışıldı.

Netanyahu, ülkesindeki Yahudi olmayanların sorunlarını çözmek için McKinsey&Company ile anlaştı! (Dünyanın en pahalı danışmanlık şirketinin bu iş için sembolik 15 bin dolar alacağı belirtildi. Ne iyiliksever / filantropi şirketler var! Eklemeliyim: McKinsey&Company daha önce de güvenlik güçlerini düzene sokma planına yardımcı olmak için İsrail Savunma Bakanlığı ile birlikte çalıştı.)

Demek Müslümanların, Hıristiyanların, Dürzilerin İsrail'deki sorunlarını McKinsey&Company anlayıp hallediverecek…

Demek -aynı ülkemizde olduğu gibi- halkın seçtiği meclislere dünyanın dört yanında gerek kalmadı. Sorunları “Saklı Seçilmişler” çözüverecek!

Baksanıza, “van minut” dediğimiz İsrail ile aynı ABD'li şirketten akıl alıyoruz!

Dedim: Dünya çok küçük!

Al sana dış güçler!

Onlara…

“Big There/Üç Büyükler” deniyor!

Dünyanın üç büyük strateji danışmanlık şirketi:

-48 ülkede 85 ofisi bulunan Boston Consulting Group…

-36 ülkede 57 ofisi bulunan Bain&Company…

-84 ülkede 127 ofisi bulunan McKinsey&Company…

“Bizim IMF ile işimiz yok” diyorlar!

Demek bizim McKinsey&Company ile işimiz var!

Yıl, 1926.

Yer, Şikago.

-Neoliberalizmin kıblesi haline dönüşecek- Şikago Üniversitesi Profesörü James O. McKinsey (1889-1937), danışmanlık şirketi, McKinsey&Company'i kurdu. İlk işini ABD Pentagon'dan aldı.

Şirketi büyüten Marvin Bower (1903-2003) oldu. Bower, yönetim danışmanlığının babası olarak kabul ediliyor. Üniversitelerde hâlâ okutulan iki eseri var:

-Yönetme İdaresi…

-Liderlik Etmek…

Keşke milyon dolarlar verip McKinsey&Company ile çalışacaklarına şu iki kitabı okusalardı! Şaka bir yana…

Bower'den sonraki yöneticisi; 1976-1988 yılları arasında başkanlık yapan D. Ronald (Ron) Daniel, aynı zamanda Rockefeller Vakfı, Brooking Enstitüsü yönetimlerinde yer aldı.

Diğer başkan Gluck (Fred) Frederick 1988-1994 yıllar arasında görev yaparken başında Rockefeller'in bulunduğu Dış İlişkiler Komitesi/CFR yönetimindeydi.

Rajat Grupta ise 1994-2003 yılları arasında başkanlık yaparken Bill-Melinda Gates Vakfı yönetiminde yer aldı!

2003-2009 yılları arasında başkanlık yapan Ian Davis; Johnson & Johnson, BP, İngiliz fon şirketi Apax Partners LLP, Dubaili Majid Al Futtaim Holdings LLC ve Kral Abdullah Petrol Araştırmaları ve Araştırma Merkezi ile İngiltere kabinesinin danışman direktörlüğünde bulundu!

“Van minut” denilen 2009'daki Davos Ekonomik Forumu'nu düzenleyen kişi; McKinsey&Company'yi Temmuz 2018'e kadar yöneten Dominic Barton idi. “Hayırsever” etkinliklerini yazmayayım yerim yetmez.

Sonuçta…

Kimler nerede tekrar tekrar karşınıza çıkıveriyor!

Hâlâ… “Dünya 5'ten büyük” deyip kimlerle masaya oturuveriyorlar!