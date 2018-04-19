Bahar olsun da seyredin, nasıl süsler bayırları, zümrüt gibi çayırları, yüzü gülen o incecik gelin yüzlü papatyalar / altın gözlü papatyalar / yaprakları kıvır kıvır, o da ayrı bir güzellik / hem güzel, hem nazlıdır, gelin yüzlü papatyalar… Tevfik Fikret

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Bu sabah mutluluğa aç pencereni / bir güzel arın dünkü kederinden / bahar geldi, bahar geldi güneşin doğduğu yerden / çocuğum uzat ellerini… Ataol Behramoğlu

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Çömeldim toprağa, otlara bakıyorum, böceklere bakıyorum, mavi mavi çiçek açmış, onlara bakıyorum / sen bahar toprağı gibisin sevgilim, sana bakıyorum… Nazım Hikmet

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Bu bahar güleceğiz en içten sevinçle, bir melek ordan bize uzatacak elini / beni bırakma kalbim, kalbim sen bana söyle, ümitlerin en güzelini… Ziya Osman Saba

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Hayatta kalabilmek için bir ömür veriyoruz / bir ömür karşılığı, bir ömür yani, ne saçma… / Bahar mıdır bizi bu hale getiren? Galiba… Can Yücel

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İki sevgilinin gülüşüne benzer / Nisan havası değil mi esen… Cahit Sıtkı Tarancı

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Düşler mi ki şu burcu burcu kokan havada, renk mi ki üzerimden akaduran bu nehir? / Bahar seni bir al güle döndürebilir… Ahmet Muhip Dıranas

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Ben seni yalansız / bahar gibi sevdim… Metin Altıok

Her vazoya baktıkça karşımdasın, ne tuhaf / her kokladıkça dönüp dönüp geliyorsun / düşünceler gibi filizleniyorsun gün geçtikçe, yaprak yaprak gelişiyorsun… Rıfat Ilgaz

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Hani ay herkese gülümserken, mevsimler kimseyi dinlemezken / hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken… Murathan Mungan

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Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde / bir yanlışı düzeltircesine açmış… Cemal Süreya

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Tüyden hafif olurum böyle sabahlar, karşı damda bir güneş parçası, içimde kuş cıvıltıları, şarkılar / bağıra çağıra düşerim yollara, döner döner durur başım havalarda / her sabah böyle bahar, ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum / derim ki, sıkıntılar duradursun, avunurum… Orhan Veli Kanık

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Şiirdir bahar.

Kuş cıvıltısıdır.

Mutluluktur.

Umuttur.

Tomurcuktur, çiçektir.

Yeniden yeniden yeniden yaşama sevincidir.

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Ve, bu fotoğrafta papatyalar arasında bahar gibi gülümseyen minik kız Merve… İntihar etti, henüz 25'inde.

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Ataması yapılmayan öğretmendi.

Geleceğe dair hayalleri yıkılmıştı, umutları tükenmişti.

Son dört senedir her sabah olduğu gibi, gene iş aramaya gidiyorum diye çıktı evinden… Boş depresyon hapı kutularının yanına uzanmış halde bulundu, hayatının baharında, papatyaların arasında.

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Yüreğimizin kaçıncı cızz edişidir bu, kaçıncı çaresizliğimizdir bilmiyorum.

Bildiğim şu… Kendi eliyle yarattığı cehennemini yaşıyor memleket, kıymetini bilmediği cennetinin ortasında.

24 Haziran…

Asrın liderimiz “26 Ağustos bile çok geç, 24 Haziran'da acil seçim yapmamız lazım” diyerek, aslında vatandaştan saklanan son anket sonuçlarını itiraf etmiş oldu. Meral Akşener, Meral Akşener'in bile tahmininden yüksek oy alıyor demek ki!