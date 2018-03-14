Namuslu gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ın “İmamların Öcü” isimli kitabını okudunuz mu bilmiyorum… Akp'yle imam nikahlı oldukları dönemde, fetocuların Türk Silahlı Kuvvetleri'ni nasıl ele geçirdiği anlatılıyor.

Askeri okullar bölümü, gerçekten çok hazin… Atatürkçü öğrencilerin “şok mangaları”na alınarak, canlarından bezdirildiği, fiziksel-manevi işkenceler yapıldığı, küfür, dayak, iftiralar atıldığı anlatılıyor.

Yurtsever öğrencilerin, fetocu komutanların haksız disiplin cezalarıyla istifaya zorlandığı, tasfiye edildiği anlatılıyor.

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Kitapta verilen çarpıcı örneklerden biri şu… “Bir üsteğmen, ayrılmaya karar veren arkadaşa ‘dava açacak mısın?' diye sordu. ‘Hayır, sadece Allah belanızı versin' yanıtını aldı. Bunun üzerine üsteğmen ‘iyi, bak sen akıllı çıktın, devletin milletvekilleri kanıtlayamadı, sen mi kanıtlayacaksın' dedi. Kuleli'deki okuma odasında köşe yazarlarından Yılmaz Özdil'i düzenli takip eden öğrenciler ‘şok mangası'na gönderiliyordu. Banu Avar, İlker Başbuğ okuyan öğrenciler de ‘şok mangası'na alınıyordu.”

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Her okuduğumda, yüreğimde kırık cam parçaları hissettiğim bir hadisedir… Pırıl pırıl gençler, sırf benim yazılarımı okuduğu için, sırf varlığıyla onur duyduğumuz Banu Avar'ı okuduğu için, feto kumpasıyla hapse atılan genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'u okuduğu için cezalandırılıyordu. Mezuniyetine ramak kalmış Atatürkçü subay adayları, benim yazılarımı okuduğu için mimleniyor, askeri okuldan atılıyor, böylece fetocuların önü açılıyordu. Bu vatan haini kumpasıyla hem yurtsever öğrencilerin, hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğiyle oynanıyordu.

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Ve, şimdi öğreniyoruz ki…

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Chp'de parti meclisi üyeliği yapan Hüsniye Kaya, benim ve Necati Doğru'nun Ataşehir belediye başkanıyla alakalı yazılarımızı telefon mesajıyla başkalarına gönderdiği için, CHP İstanbul il disiplin kuruluna sevkedildi, savunması bile alınmadan, partiden ihraç edildi.

Atadan dededen CHP üyesi olan Derya Çelebi, benim Kılıçdaroğlu'yla alakalı yazımı sosyal medyada paylaştığı için, CHP Ankara il başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevkedildi, partiden ihraç edildi, partinin genel merkez binasına girmesi bile yasaklandı.

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Hani, Chp tüzük kurultayı yaptı filan deniyor ya…

Yeni Chp tüzüğü işte bu.