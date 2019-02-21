Batı Şeria’da ırkçı saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistin beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimci gece saatlerinde Ramallah’a bağlı Ras Karkar beldesine düzenledikleri baskında Filistinlilere ait 10 aracın lastiklerini kesti. Söz konusu araçların üzerine ve bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen “Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’nın yanı sıra İsrail’deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.