Bu olay filmleri aratmıyor: Evlat edindikleri kız psikopat cüce çıktı

ABD’yi şaşkına çeviren olayın ardından Indiana mahkemesi, Natalia'nın bir çocuk mu yoksa 22 yaşında çocuk gibi davranan bir sahtekar mı olduğuna karar vermeye çalışıyor. 45 yaşındaki Kristine Barnett, 2010 yılında Natalia'yı evlat edindikten sonra onun aslında 8 yaşında bir kız olmadığından şüphelenmeye başladı. Barnett’in iddiasına göre 8 yaşındaki kızları aslında 22 yaşındaki bir cüce…

Kristine, sahtekar cücenin, kendisini zehirlemeye çalıştığını, kendisini elektrikli teller üzerine atmaya çalıştığını ve üç oğlunu uykularında öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti. Natalia'nın aynalara kan sürdüğü ve hareket eden bir arabadan atladığı da korku dolu ebeveynlerin iddiaları arasında.

Fakat ABD’de yaşanan bu olayın ardından Kristine ve 43 yaşındaki eski eşi Michael Kanada’ya yerleşti. Gelen şikayetler üzerine ABD’li yetkililer Michael ve Kristine’i gözaltına aldı. Çocuğun sorumluluğunu almadıkları ve çocuğu ihmal ettikleri gerçekçesiyle soruşturma başlatıldı. Fakat soruşturma sonrasında röportaj veren Kristine, kızlarının regl olduğunu ve yetişkinler gibi konuştuğunu söyledi. Natalia’nın kendinden büyük gençlerle arkadaşlık ettiğini söyleyen Kristine, “2011 yılında yapılan kemik yoğunluğu testinde kızın en az 14 yaşında olduğu ortaya çıktı. Yapılan testin ardından Natalia’nın davranışları dengesizleşti. Natalia aile üyelerini öldürmek istediğini söylüyordu ve bunu belirten resimler çizerek bizi korkutuyordu” dedi.

Kristine, küçük kızın kahvesine çamaşır suyu koyarken yakaladığını ve açıkça da “Seni zehirliyorum” dediğini söyledi.