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Mahalle arasında akılalmaz görüntü… İnsanlar can derdindeyken o…

Bahamalar'ı etkisi altına alan ve yönünü ABD'nin doğu yakasına çeviren Doria kasırgası dünya basınının gündeminden düşmüyor. Kasırga nedeniyle birçok bölge etkilenirken, yaşanan faciayı eğlenceye çevirenler de oldu...

13:00 -
Haberler Dünya

Bahamalar’ı etkisi altına alan Dorian Kasırgası sonucu oluşan seli fırsata çeviren Tameka Lewis, sel sularında ‘jet ski’ keyfi yaptı.

Başkent Nassau'da çekilen görüntülerde 27 yaşındaki Lewis, olağanüstü durumdan faydalandığı anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Lewis, 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kasırga sonucu insanları neşelendirebilmek ve umut verebilmek adına böyle bir şey yaptığını söylerken, “Nassau'da kendimizi çaresiz hissediyoruz. Ülkemi daha önce hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.

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