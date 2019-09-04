Mahalle arasında akılalmaz görüntü… İnsanlar can derdindeyken o…

Bahamalar’ı etkisi altına alan Dorian Kasırgası sonucu oluşan seli fırsata çeviren Tameka Lewis, sel sularında ‘jet ski’ keyfi yaptı.

Başkent Nassau'da çekilen görüntülerde 27 yaşındaki Lewis, olağanüstü durumdan faydalandığı anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Lewis, 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kasırga sonucu insanları neşelendirebilmek ve umut verebilmek adına böyle bir şey yaptığını söylerken, “Nassau'da kendimizi çaresiz hissediyoruz. Ülkemi daha önce hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.