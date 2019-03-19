Protestolara dayanamayan Cezayir Devlet Başkanı’ndan flaş açıklama

Cezayir’de 20 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yöneten ve bir süre önce felç geçiren ülkenin devlet başkanı Abdülaziz Buteflika’nın görevini devredeceği öne sürüldü.

Yapılacak seçimlerde tekrar aday olacağını açıklayan Buteflika, kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Buteflika hakkında açıklamalarda bulunan Cezayir Başbakan Yardımcısı Ramtane Lamamra Moskova’da konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya gelen Lamamra, Buteflika’nın görevini seçilmiş bir devlet başkanına devredeceğini söyledi.