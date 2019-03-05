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Savaşın eşiğinden bıyık çılgınlığına! Milyonlar berbere koşuyor

Uluslararası basının gözü Keşmir krizi nedeniyle Hindistan ve Pakistan'ın üzerinde... Pakistan tarafından düşürülen Hint uçağının pilotu, geçtiğimiz günlerde ülkesine iade edilirken, adeta bir kahraman gibi karşılandı. Abhinandan Varthaman adlı pilotun bıyık stili, erkekler arasında bir anda popüler oldu.

13:24 -
Haberler Dünya
Savaşın eşiğinden bıyık çılgınlığına! Milyonlar berbere koşuyor

Pakistan tarafından düşürülen uçaktan kurtulduktan sonra esir alınan ve geçen cuma günü serbest bırakılan pilot Abhinandan Varthaman’ın bıyıkları ülke çapında pek çok insan tarafından taklit edilmeye başlandı.

Pilot Abhinandan Varthaman.

Ülkeye dönüşü kutlamalara çevrilen ve kahraman olarak karşılanan Varthaman’ı onurlandırmak isteyenler, pilotun tarzını uyguluyor.

Sosyal medya bıyık fotoğraflarıyla dolup taştı.

Pek çok Hint erkeği ‘Abhinandan’ adıyla anılan bıyıklara kavuşmak için berberlere koştu. Erkekler tıraştan sonraki görüntülerini de sosyal medyadan paylaşıyor.

İhtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında uçağı düşürülen Abhinandan Varthaman geçen Cuma Pakistan’ın ‘iyi niyet göstergesi’ olarak serbest bırakılmıştı.

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Son güncelleme: android-time 13:27 05.03.2019
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