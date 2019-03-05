Savaşın eşiğinden bıyık çılgınlığına! Milyonlar berbere koşuyor

Pakistan tarafından düşürülen uçaktan kurtulduktan sonra esir alınan ve geçen cuma günü serbest bırakılan pilot Abhinandan Varthaman’ın bıyıkları ülke çapında pek çok insan tarafından taklit edilmeye başlandı.

Ülkeye dönüşü kutlamalara çevrilen ve kahraman olarak karşılanan Varthaman’ı onurlandırmak isteyenler, pilotun tarzını uyguluyor.

Pek çok Hint erkeği ‘Abhinandan’ adıyla anılan bıyıklara kavuşmak için berberlere koştu. Erkekler tıraştan sonraki görüntülerini de sosyal medyadan paylaşıyor.

İhtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında uçağı düşürülen Abhinandan Varthaman geçen Cuma Pakistan’ın ‘iyi niyet göstergesi’ olarak serbest bırakılmıştı.