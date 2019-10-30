Son dakika… ABD’de Türkiye karşıtı iki karar peş peşe alındı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı harekâtın ardından harekete geçen ABD’li siyasetçiler, dün ilk olarak 8 Nisan 2019’da hazırlanan bir tasarıyı oylamaya sundu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, 1915 yılı ve sonrasında yaşanan olayları ‘Ermeni soykırımı’ olarak nitelendiren karar tasarısı, 405 lehte, 11 aleyhte ve 3 çekimser oyla kabul edildi.

Bu yönde bir tasarı 35 yıldır farklı şekillerde gündeme gelse de şimdiye dek hiç Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulmamıştı.

Tasarının ABD Kongresi’nin üst kanadı olan Senato’dan da geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın onayını alması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi’nin aldığı bu kararın yasal bağlayıcılığı bulunmuyor, ayrıca tasarının Senato’da görüşülmesi için de bir tarih belirlenmiş değil.

296 sayılı tasarı, 1915’te yaşanan olayların ‘soykırım’ olarak okullarda okutulmasının teşvik edilmesini ve olayların ‘soykırım’ olduğunun inkar edilmesinin önüne geçilmesini hedefliyor.

BU KARARIN HEMEN ARDINDAN GELDİ

Türkiye aleyhindeki bu oylamanın ardından Temsilciler Meclisi’nde Ankara’ya yaptırımlar öngören bir yasa tasarısı daha oylamaya sundu.

403 lehte, 16 aleyhte oyla kabul edilen tasarı, henüz bir tarih belirlenmese de Senato’dan geçtiği takdirde Başkan Trump’ın önüne gidecek.

Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısı kapsamında, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları nedeniyle, operasyonla bağlantılı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile diğer bağlantılı bakanlara vize verilmemesi ve varlıklarının dondurulması isteniyor.

ABD vatandaşı olmasa da Türkiye’ye operasyonlar için hizmet ile teknoloji sağlayan kişilere de vize verilmemesi ve bu kişilerin varlıklarının dondurulması talep ediliyor.

Türk ordusuna ya da Türk savunma sanayiine destek veren Halkbank’a finansal yaptırımlar uygulanmasının talep edildiği tasarıda, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması nedeniyle uygulanmak istenen CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarının da uygulamaya konulması Başkan Trump’tan talep ediliyor.

ABD’li siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesinin mal varlıklarının araştırılmasına yönelik bir talebi de bu tasarıya eklemişti.

TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ

Temsilciler Meclisi’nin dünkü Türkiye karşıtı mesaisi Ankara’nın sert tepkisiyle karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘soykırım’ tasarısının kabul edilmesine ilişkin Twitter’dan şu açıklamayı yatı.

“Barış Pınarı Harekatı'yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir!”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter’dan yaptığı değerlendirmede kararı “tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biri” olarak nitelendirdi.

Kalın, “Türkiye'ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri ASALA ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar” ifadelerini kullandı.