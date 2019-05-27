Son dakika… Avrupa seçimlerinde merkeze büyük darbe

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre; merkez sağ Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) Avrupa Parlamentosu’nda en büyük blok olması ve Avrupa Birliği yanlısı bir koalisyon oluşturması bekleniyor. Uzmanlar, EPP’nin Sosyalistler ve Demokratlar (SD) İttifakı ile Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı’nın (ALDE) desteğiyle ‘büyük koalisyon’ oluşturacağını tahmin ediyor.

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Seçimlere katılım oranı (yaklaşık yüzde 51) son 20 yılın en yüksek düzeyinde seyrederken, kıta genelinde Liberaller ve Yeşiller’in yüzü güldü. Aşırı milliyetçiler İtalya ve Fransa’da zafer kazandı. Popülistler bazı ülkelerde zemin kazansa da bazı analistlerin tahmin ettiği gibi kazanımlar elde etmekten uzak bir performans ortaya koydular.

AB YANLILARI ÇOĞUNLUKTA

2014 seçimlerinde AP’ye 216 temsilci sokarak en büyük gruba sahip olan Avrupa Halk Partisi’nin dünkü sonuçlarla birlikte 179 vekile sahip olması bekleniyor. Sosyalistler ve Demokratlarlar İttifakı’nın ise 2014’e göre 41 fireyle 150 sandalyeye sahip olacağı düşünülüyor. Yine de Liberaller ve Demoratlar’ın kazanımları sayesinde AB yanlısı partiler Parlamento’da çoğunluğu oluşturacak.

Aşırı sağcı Uluslar ve Özgürlükler Avrupası 37 olan vekil sayısını 55’e yükseltti. Aşırı sağın en büyük zaferi, birinci sırayı aldıkları Fransa ve İtalya’dan geldi.



Aşırı sağcı, popülist ve AB karşıtı partilerin üye olduğu Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Avrupası grubu da sandalye sayısını üç artırarak 51’e çıkardı.

Yeşiller sandalye sayısını 60’tan 67’ye çıkardı, Avrupa Muhafazakâr ve Reformcular İttifakı (ECR) ise 9 sandalye kaybederek 61’e geriledi.

Avrupa Parlamentosu seçimleri AB’nin yasama organını şekillendiriyor ve sonuçlar AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’ndaki kritik pozisyonlara kimin geleceğinde büyük öneme sahip.