Son dakika… Bloomberg’ten flaş iddia: Türkiye muhtemel ABD yaptırımlarına karşı kritik hamle

Türk yetkililere dayandırılan haberde, stoklama kararının ilk olarak ne zaman verildiğinin net olmadığı ifade edildi. Söz konusu yetkililer, hazırlıkların ABD ambargolarının gerçekleşmesi ihtimali nedeniyle yapıldığını ifade etti.

Washington Yönetimi, 2018’den bu yana Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye yaptırım tehdidinde bulunuyor.

Türkiye’nin savunma stratejisini bilen iki Türk yetkili, Bloomberg’e yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin F-16 savaş uçaklarının ve başkaca askeri donanımların parçalarını topladığını ifade etti.

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Söz konusu yetkililer, Türkiye’nin balistik füze teknolojisini edinmeye kararlı olduğunu ve yeni jenerasyon S-400’lerin ortak üretiminde yer almayı amaçladığını da sözlerine ekledi.

Yetkililer, hangi parçaların toplandığına, nereden satın alındığına ve stoklama işleminin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi vermedi.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE ILIMLI MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi sırasında bir araya gelmiş ve iki ülke arasında yaşanan S-400 krizi başta olmak üzere kritik konuları masaya yatırmıştı.

Başkan Trump, Ankara Yönetimi’nin S-400’leri satın almaya mecbur bırakıldığını, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye’ye adil davranmadığını belirtmişti.

İkili görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin muhtemel yaptırımlarıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

“Sayın Trump bugün bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk.”