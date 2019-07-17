Son dakika… Erbil’de silahlı saldırı: 1 diplomat yaşamını yitirdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkenti Erbil’den kahreden bir haber geldi… Yerel saatle 14:30 sularında Erbil’deki bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Lokantada yakınlardaki Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomatların olduğu bilgisi geldi.

Reuters’a konuşan kaynaklar en az 3 Türk diplomatın yaşamını yitirdiğini söylerken kısa bir süre sonra yapılan resmi açıklamada 1 Türk diplomatın şehit düştüğü belirtildi. Yapılan açıklamada iki Iraklının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırının yaşandığı mekanın ise bir Türk lokantası olduğu belirtildi.

Detaylar geliyor…