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Son dakika… Erbil’de silahlı saldırı: 1 diplomat yaşamını yitirdi

Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı yaşandı. Türk konsolosluk çalışanlarının da olduğu mekanda yaşanan silahlı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomatın şehit düştüğü belirtildi. Saldırıda 2 Iraklının da yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
14:59 -
Haberler Dünya
Son dakika… Erbil’de silahlı saldırı: 1 diplomat yaşamını yitirdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkenti Erbil’den kahreden bir haber geldi… Yerel saatle 14:30 sularında Erbil’deki bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Lokantada yakınlardaki Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomatların olduğu bilgisi geldi.

Reuters’a konuşan kaynaklar en az 3 Türk diplomatın yaşamını yitirdiğini söylerken kısa bir süre sonra yapılan resmi açıklamada 1 Türk diplomatın şehit düştüğü belirtildi. Yapılan açıklamada iki Iraklının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fotoğraf: İHA

Saldırının yaşandığı mekanın ise bir Türk lokantası olduğu belirtildi.

Fotoğraf: İHA

Detaylar geliyor…

Son güncelleme: android-time 15:41 17.07.2019
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