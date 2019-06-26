Kadın mı erkek mi daha çok seks yapmak istiyor? İşte yanıtı

İngiltere’nin en çok satan gazetesi The Sun’ın haberine göre; söz konusu internet sitesi, bini erkek, bini kadın olmak üzere 2 bin kişiyle bir anket gerçekleştirdi.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 43’ü, partnerlerinden daha fazla libidoya sahip olduklarını beyan etti. Bu oran, erkeklerin daha çok cinsellik istediği yönündeki algıya da şüphe düşürdü.

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Erkeklerin ise yüzde 42’si karılarından ya da kız arkadaşlarından daha fazla seks yapmak istediklerini söyledi.

Araştırmaya katılanların yüzde 72’sinin partneriyle cinsellik arzusu noktasında uyumlu olmadığı tespit edildi.

CİNSELLİK İÇİN ALDATIYORLAR

Aldatan kadınların (yüzde 54) ve erkeklerin (yüzde 56), sevgililerini daha fazla seks istedikleri için aldattıklarını söyledi.

Kadınların yüzde 62’sine, erkeklerin ise yüzde 59’una göre; cinsel istek konusunda uyumsuzluk bir ‘kırmızı çizgi’ ve bu, yeni bir ilişkinin sürüp sürmeyeceğine dair kaygı nedeni oluyor.

Cinsel isteği partnerine oranla fazla olan kadınların yüzde 74’ü, eşleriyle bu meseleyi konuşuyor ve sorunu çözmeye çalışıyor. Aynı durumdaki erkeklerin ise yalnızca yüzde 57 bu yöntemi tercih ediyor.

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