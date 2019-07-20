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Son dakika… Kokpitten son anlar yayınlandı

Papua Yeni Gine Kaza Araştırma Komisyonu, Mikronezya’nın Chuuk Lagoon eyaleti yakınlarında denize inmek zorunda kalan Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının son anlarına dair kokpitten görüntüler yayınladı.

Sozcu.com.tr
13:04 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kokpitten son anlar yayınlandı

Pohnpei Adası'ndan 28 Eylül 2018'de havalanan ve Papua Yeni Gine'nin (PNG) başkenti Port Moresby'e gitmekte olan  Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya'nın Chuuk Lagoon eyaletindeki havalimanı yakınlarında bilinmeyen bir nedenle denize iniş yapmıştı.

Kaza sırasında uçakta 12 mürettebat ve 35 yolcu vardı. Bunlardan altısı ağır yaralanırken, bir yolcu hayatını kaybetmişti.

Raporda pilotun Yer Yaklaşım İkaz Sistemi'nin (EGPWS) uçağın çok alçakta olduğuna ve acilen yukarı uçması gerektiğine dair uyarılarını dikkate almadığı, bunun da kazaya neden olduğu belirtildi.

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