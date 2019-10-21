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Son dakika… Pompeo: Trump, ihtiyaç halinde Türkiye’ye askeri harekâta hazır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Başkan Trump, ihtiyaç halinde Türkiye'ye askeri harekât yapılması için hazırlıklı" açıklamasını yaptı.

22:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… Pompeo: Trump, ihtiyaç halinde Türkiye’ye askeri harekâta hazır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo CNBC’de yer alan demecinde, Trump’ın gerekli görülmesi durumunda Türkiye’ye karşı bir askeri harekât gerçekleştirebileceğini belirtti.

Wilfred Frost’a konuşan Pompeo, “Savaştansa barışı yeğleriz” dedi ve eğer askeri bir operasyona gerek duyulursa Trump’ın bunun için hazırlıklı olduğu mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı, gazeteci Frost’un sorusu üzerine Türkiye’ye askeri müdahaleye yol açabilecek bir örnek vermeyi reddetti.

Pompeo ayrıca ekonomik yaptırımların yanı sıra diplomatik yaptırımların da kullanılabileceğini söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Donald Trump son dakika Suriye Türkiye
Son güncelleme: 23:04 21.10.2019
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