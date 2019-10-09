Son dakika… Trump’tan bir mesaj daha: Türkiye kesinlikle almalı

Pazartesi gününden beri attığı tweet’ler ile gerilimi bir yükseltip bir dindiren ABD Başkanı Donald Trump bugün yeni bir mesaj yayınladı. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Trump, “Bölgede farklı gruplar arasında savaş yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD hiçbir zaman Orta Doğu’da olmamalıydı. 50 askerimizi çektik. Türkiye, Avrupa’nın geri almayı reddettiği IŞİD mahkumlarını mutlaka almalı. Bu aptalca bitmeyen savaşlar, bizim için sona erdi!” ifadesini kullandı.

Trump açıklamasında mutlaka anlamına gelen “must” kelimesini “MUTLAKA” şeklinde yazarak vurgulaması dikkat çekti.

Detaylar geliyor…