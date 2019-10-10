THY uçağı 52 gündür İran’da bekliyor!

Kokpit.aero’daki bilgilere göre, tarihler 19 Ağustos 2019'u gösterirken Türk Hava Yolları'nın TC-JIP tescilli Airbus A330-200 gibi geniş gövdeli yolcu uçağı, TK878 sefer sayılı uçuşunu yapmak üzere tüm hazırlıklarını tamamlamıştı.

Yolcularını alan uçakta havalandıktan kısa süre sonra motor arızası meydana geldi. Pilotlar durumu hava trafik kontrolörlerine bildirdi ve kalkışı yaptıkları Tahran İmam Humeyni Havalimanı'na dönerek indi. Yolcular terminale alınırken uçaktaki arıza incelenmeye başlandı.

A330-200 tipi uçakta, Pratt&Whitney imalatı 2 adet PW PW4168A tipi motor bulunuyordu. Motordaki arıza ancak İstanbul'dan gelecek teknik ekip ve yedek parça ile çözülebilirdi.

İRAN AMBARGOSU YEDEK PARÇA SORUNUNU ÇÖZÜLMEZ HALE GETİRDİ

Dünyanın herhangi bir yerinde basitçe çözülebilecek durum, İran'a uygulanan ambargo nedeniyle kısa sürede mini bir kriz haline geldi. ABD'nin uyguladığı ambargo nedeniyle yedek parça İran'a götürülemiyordu. Yapacak tek şey beklemekti.

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AYNISI NORVEÇ UÇAĞINA DA OLMUŞ

Benzer bir olay, Norwegian Havayolları'nın da başına gelmişti. Norveçli düşük maliyetli havayolunun Boeing 737 MAX-8 tipi yolcu uçağı, Dubai'den havalanmış ve Oslo'ya uçuyordu. İran hava sahasında 737 MAX'in motorunda arıza oluştu. Pilotlar Şiraz'a inme kararı aldı.

Yolcular otele götürülürken Norwegian yeni bir uçak ve teknik ekip gönderdi. Uçağın yolcuları boş uçakla Oslo'ya dönerken teknik ekibi bir sürpriz bekliyordu. Arıza giderilememişti. Uçağın motorunun değişmesi gerekiyordu.

ABD İZİN VERMİYOR

ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoya göre uçak malzemelerinde, örneğin motorda parçaların yüzde 10'dan fazlası ABD malıysa bile ihracatına izin verilmiyor. Bu nedenle İran parçaları doğrudan satın alamıyor.

Norveç uçağına özel izin için havayolu şirketi devlet üzerinden başvuruda bulundu. Yaklaşık iki ay Şiraz Havalimanı'nda bekleyen uçak, iznin çıkmasının ardından 22 Şubat 2019 tarihinde gönderilen yedek motorla havalanabildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bu konuda THY sorunun çözülmesi için büyük çaba gösterirken ABD'nin uçakta kullanılan Pratt&Whitney tipi motorlar konusunda vereceği izin bekleniyor.