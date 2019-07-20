ALES geç başvuru tarihini ÖSYM duyurdu! ALES/2 ne zaman yapılacak?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenecek olan ALES/2 geç başvuru tarihi belli oldu. 9 Temmuz 17 Temmuz tarihleri arasında yapılan ALES başvurularının sona ermesinin ardından başlayacak ALES geç başvuru ‘aday işlemleri sayfası' üzerinden gerçekleştirebilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM tarafından yer alan bilgiye göre 2019- ALES/2 geç başvurusu 31 Temmuz 2019 olarak açıklandı.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

Geç başvuru ücreti ise 180,00 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.