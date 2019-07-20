Bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte puan türleri…

KPSS sınavının ilk oturumu 20 Temmuz Cumartesi günü 10.15'te kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri soruları ile başladı. Sınavdan çıkan adaylar ise soruları ve cevapları araştırmaya başladı. KPSS sınavını tamamlayıp çıkan adaylar puan hesaplama yöntemlerini araştırıyor. Sınav puanı ile ilgili bilmeniz gereken en önemli konu; bir testte, en az 1 neti bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacak. Ayrıca bu test için standart puan hesaplanmayacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2019 KPSS Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Adaylar sınavda işaretledikleri soruların doğruluğunu teyit etmek için soruları ve cevap anahtarını merak etmeye başladı. Soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Puan türlerinde yapılan değişiklik ile daha önce KPSS'de 124 puan türü varken 2017’de yapılan değişiklik ile KPSS'de 52 puan türü yer alırken, A Grubu bunların 48‘inden faydalanmaktadır.

Öğretmen adayları için 2013 yılından itibaren P10 ve P121 olmak üzere iki farklı puan türü hesaplanmaktadır. Ayrıca İngilizce Öğretmenliği dışındaki yabancı dil öğretmenliği atamalarında kullanılacak olan puan türü KPSS P120 puan türüdür.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında her test kendi içinde puanlanıyor. Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bulunan bu ham puanlar ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanıyor.

Ayrıca ÖSYM'den yapılan son duyuruya göre; ” MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.”

KPSS PUAN TÜRLERİ

KPSS puanı ile personel alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadroları için aşağıda belirtilen KPSS puan türlerini kullanacaklardır.





KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P2 PUAN HESAPLAMA

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS’ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür

NOT: Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.

P10, P120, VE P121 PUAN TÜRÜ VE YÜZDELERİ

Puan Türü Test Ağırlığı

KPSS P10 Genel Yetenek; %30

Genel Kültür; %30

Eğitim Bilimleri; %40

KPSS P120 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %15

Eğitim Bilimleri; %20

Yabancı Dil Sınavı (YDS); %50

KPSS P121 Genel Yetenek; %15

Genel Kültür; %15

Eğitim Bilimleri; %20

ÖABT; %50